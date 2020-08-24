«Наша страна никогда не станет социалистической!» — цитирует RT Трампа.
President @realDonaldTrump: «Our country will NEVER be a socialist country!» pic.twitter.com/Fe7gTedWss
— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) August 24, 2020
«Наша страна никогда не станет социалистической!» — цитирует RT Трампа.
President @realDonaldTrump: «Our country will NEVER be a socialist country!» pic.twitter.com/Fe7gTedWss
— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) August 24, 2020
Дата: 2020/08/24 21:58
Раздел: Мир
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