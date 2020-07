В американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) в ходе беспорядков задержаны по меньшей мере 16 человек, местная полиция объявила происходящее мятежом, сообщается в Twitter ведомства.

«Из-за продолжающегося причинения ущерба и угроз общественной безопасности в связи с этим инцидентом, полиция Сиэтла объявляет его мятежом», — говорится в сообщении.

Individuals spray painting on East Precinct at 12th and Pine and attempting to disable cameras and damage fence perimeter around building.

— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) July 25, 2020