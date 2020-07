В США мощный пожар вспыхнул на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, который пришвартован в порту Сан-Диего в Калифорнии. Об этом пожарная служба города сообщила в «Твиттере».

Несколько человек пострадали от отравления дымом и угарным газом, точное число уточняется. Также отмечается, что на судне произошёл взрыв, члены экипажа получили ранения.

Огонь тушат с берега и с моря при помощи катеров. Как сообщает Fox News со ссылкой на представителя Военно-морского флота США Кришну Джексон, на борту находилось около 200 моряков, всех эвакуировали.

Сан-Диего — порт приписки Bonhomme Richard, корабль проходил плановое техническое обслуживание, отмечает «Лайф». Причины возникновения пожара расследуются.

Explosion with at least one injury at the USS Bonhomme Richard. #shipfire pic.twitter.com/HooWIRcjU4

In the process of accounting for all firefighters and clearing the area. #shipfire pic.twitter.com/ldjvu5WzgB

— SDFD (@SDFD) July 12, 2020