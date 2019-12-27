Россия наращивает свое военное присутствие в охваченной гражданской войной Ливии. В настоящее время в этой стране находятся 2000 наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера — такие данные привел в Тунисе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Сегодня в Ливии находятся 5000 наемников из Судана и 2000 наемников из ЧВК Вагнера. Что они там делают?» — заявил президент Турции на совместной пресс-конференции с тунисским президентом Каисом Саидом, добавив, что напряженность в Ливии сказывается на всех странах африканского региона.

ЧВК Вагнера, которую связывают с приближенным к Владимиру Путину «кремлевским поваром» Пригожиным, уже давно выступает в качестве «официальной крыши» для российского военного присутствия там, где сделать это по официальным каналам Москве затруднительно. Ливия — как раз тот случай: Кремль поддерживает здесь генерала Халифу Хафтара, который воюет против признанного ООН правительства Сараджа. Вряд ли Эрдоган об этом не знает. Более того, о «вагнеровцах» президент Турции заговорил как раз в то время, когда в Москву для обсуждения ситуации в Ливии прибыла турецкая межведомственная делегация, которую возглавил заместитель министра иностранных дел Седат Онал. С российской стороны в переговорах участвовали спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов и представители Минобороны и спецслужб. Визит затянулся на три дня, удалось ли договориться, официально не уточняется, а эксперты уже активно обсуждают риск столкновения России и Турции на ливийском поле: в Анкаре, напомним, подписали с правительством Ливии соглашение о военной помощи и не снимают с повестки дня вопрос отправки на помощь Сараджу своих войск.

А заявление Эрдогана прозвучало как раз в те дни, когда на пространстве бывшего СССР отметили 40-ю годовщину начала советского вторжения в Афганистан. Это, конечно, совпадение, но слишком уж красноречивое. Потому как Кремль рискует повторить в Ливии те же ошибки, которые и привели СССР к военно-политической катастрофе в Афганистане.

Казалось бы, 2 тысячи «вагнеровцев» в Ливии — это не находившаяся в Афганистане 40-я армия. Но, во-первых, в Ливии, как и в Афганистане, Кремль ввязывается в чужую междоусобицу, пытаясь продвинуть свои геополитические интересы. В Афганистане слишком уж манила перспектива разместить свои военные базы к югу от Гиндукуша, там, откуда до побережья Индийского океана — один хороший танковый бросок. Ливия — еще более соблазнительная «точка на карте» с ее обширным средиземноморским побережьем, границами с с Египтом, Суданом, Чадом, Нигером, Тунисом и Алжиром, запасами нефти и газа… Да, пока здесь находится «всего лишь» две тысячи «вагнеровцев», а не целая армия, как в Афганистане. Но, во-первых, по крайней мере пока в Ливии Хафтару не удается добиться окончательной военной победы, а это создает серьезный риск, что ему на помощь будут направлять новых бойцов и новые оружейные транши. А вся опасность подобных геополитических авантюр именно в том, что они развиваются по принципу «коготок увяз — всей птичке пропасть». Тем более что в декабре 1979 года, когда советские войска входили в Афганистан, в Кремле вряд ли прогнозировали тяжелую девятилетнюю войну — здесь явно рассчитывали на этакий «блицкриг», приведение к власти лояльного правительства и быстрое усмирение недовольных. Только вот «в поле» что-то пошло не так, моджахеды никак не желали складывать оружия, война затягивалась, и Кремль, не желая отступать и признавать свое поражение, бросал в ее «топку» все новых и новых солдат, оружие, наконец, деньги…И чем больше «ресурсов» вкладывалось в Афганистан, тем труднее было принять решение «все бросить и уйти» — куда проще было убедить себя, что шансы на победу еще есть, надо только усилить «ограниченный контингент»…И вот опасность такого развития событий в Ливии явно «выше среднего». Да еще к тому же Афганистан, напоминают эксперты, был сопредельной страной, а до Ливии надо еще добраться, что уже сильно затрудняет снабжение войск — и «вагнеровцев», и Хафтара.И как поведет себя Москва? Предложит Хафтару «выплывать самому», прекрасно понимая, что его раздавят? Или…попытается «поднажать», бросив уже в ливийскую «топку» новое оружие и новых солдат?

И самое главное, вспомнят ли в Москве, планируя ливийскую операцию, уроки афганской войны?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az