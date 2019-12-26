Парламентские выборы 2020: голосуйте за достойных кандидатов

5 декабря Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса и проведении 9 февраля 2020 года внеочередных парламентских выборов. И сегодня предвыборная суета охватила Азербайджан в преддверии Нового 2020-го года.

Решение президента азербайджанцы встретили с ликованием, и причины этому есть. Население утратило доверие к депутатам ММ, так как, по сути, «народные избранники», много лет просиживая в креслах парламента, никакой пользы своим избирателям не принесли, а лишь пользовались своими номенклатурными связями большими окладами и прочими материальными преференциями, сумма которых возрастала ежегодно. И неудивительно, что новости об очередном повышении депутатских зарплат вызывали весьма негативную реакцию среди населения страны, вполне справедливо считавшего, что «народные избранники» таких денег не заслужили. Кроме того, вотум недоверия к депутатам ММ возрос после участившихся циничных оскорблений, направленных в адрес граждан страны. И действительно, как верить «народным избранникам», если своих избирателей они называли и «отбросами», и неудачниками, в качестве решения проблемы, связанной с низкими зарплатами и высокими ценами, цинично-издевательски советовали отказаться от употребления мяса, а учителям вообще посоветовали подрабатывать на стройках, чтобы «на жизнь хватило».

В общем, депутаты наши сделали всё, чтобы народ страны относился к ним с неприязнью и презрением.

Но сегодня все изменилось. В свете последних революционных реформ, проводимых президентом Ильхамом Алиевым, старый состав правительства, много лет тормозящий любые процессы новаторских инициатив, был смещен, и у населения наконец-то появилась надежда на то, что новоназначенные руководители окончательно покончат с ретроградским упадническим мышлением госчиновников, место которых по праву должны занять активные прогрессивные кадры, способные принести большую пользу стране и ее народу.

За последнюю декаду декабря в СМИ периодически публикуют имена граждан, подающих заявки в ЦИК, и среди этих имен много общественных деятелей, представителей политических партий, а также сотрудников и управляющих СМИ, что не может не радовать, так как кому, как ни журналистам, знать о самых насущных народных проблемах. В их числе и глава Медиа-холдинга «Ени Мусават» Рауф Арифоглу, вот уже 21 год проживающий в Хатаинском районе и много раз поднимавший на страницах и в эфире «Мусават ТВ» насущные вопросы граждан, страдающих от бытовых проблем, решению которых усиленно мешал чиновничий беспредел и коррупция. И всякий раз люди, обратившиеся к Рауфу Арифоглу, получали не только помощь в виде развернутого освещения в СМИ проблемы, но еще и неукоснительного решения, следующего за публикацией. Отметим, что Р. Арифоглу проживает в Хатаинском районе уже 21 год и не понаслышке знаком с сутью гражданских проблем. А значит – избиратели могут рассчитывать на то, что законы утверждать будет человек неравнодушный и правильный.

А потому мы, граждане страны, должны в корне пересмотреть свой подход к голосованию на парламентских выборах, так как люди, баллотирующиеся в ММ, сегодня как на ладони. Главное – сделать правильный выбор. От наших голосов зависит будущее Азербайджана. Давайте сделаем так, чтобы оно было перспективным и светлым. Голосуйте за достойных кандидатов, заслуживших доверие народа, и они – мы верим — постараются его оправдать.

Яна Мадатова

Minval.az