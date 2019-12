США возведут к 30 декабря 2020 года новый участок ограждения на границе с Мексикой в штате Аризона, стоимость работ составит около $400 млн. Как следует из опубликованного в понедельник вечером не сайте оборонного ведомства пресс-релизе, Пентагон уже определил подрядчика — им станет компания из Северной Дакоты.

«Fisher Sand and Gravel Co. получает контракт на $399,962 млн по строительству пограничной инфраструктуры по южному периметру заповедника «Кабеса Приета» в Аризоне. Завершение работ ожидается 30 декабря 2020 года», — отмечается в тексте. Других подробностей не приводится. По данным газеты The Washington Post, длина нового участка составит примерно 50 км.

Протяженность американо-мексиканской границы составляет 3,14 тыс. км. На данный момент завершено строительство 122 км ограждения, которое на большей части участков выполнено в виде забитых в землю столбов из стали и железобетона. Дополнительные участки стены протяженностью в 724 км американские власти планируют возвести к концу следующего года.

