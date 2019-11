Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проинформирован о ЧП на Лондонском мосту, написал сам глава кабинета в Twitter.

«Я получаю информацию об инциденте на Лондонском мосту и хочу поблагодарить полицию и все экстренные службы за их немедленное реагирование», — написал Джонсон.

Лондонский мост остается закрытым после ЧП, закрыта близлежащая станция метро.

В середине дня пятницы очевидцы сообщили о выстрелах на мосту. Позже появилась информация о том, что полиция застрелила неизвестного с ножом, который мог ранить несколько человек. Однако позже Скотланд-Ярд сообщил, что задержал мужчину.

«Из-за произошедшего неподалеку инцидента станция London Bridge закрыта. Поезда на ней не останавливаются», — сообщило столичное управление транспорта.

Движение по мосту перекрыто, на нем остаются несколько автобусов и автомобилей. В район прибыло значительное количество полицейских, в том числе вооруженных, близлежащая территория оцеплена. Служба скорой помощи и пожарная охрана отправили к месту ЧП усиленные бригады.

We are aware of an incident at #LondonBridge and are assisting our colleagues at @metpoliceuk.

London Bridge station is currently closed and trains are none stopping.

Please check with @metpoliceuk for further updates. pic.twitter.com/GbbLvNM36Y

— British Transport Police (@BTP) November 29, 2019