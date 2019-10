Президент США Дональд Трамп пристально наблюдает за военной операцией Анкары в Сирии и готов «сильно ударить» по Турции, если она не станет «играть по правилам». Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

Читайте также: Дональд Трамп вновь озвучил угрозы в адрес Анкары

….the area and start a new war all over again. Turkey is a member of NATO. Others say STAY OUT, let the Kurds fight their own battles (even with our financial help). I say hit Turkey very hard financially & with sanctions if they don’t play by the rules! I am watching closely.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 октября 2019 г.