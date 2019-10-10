Президент США Дональд Трамп пристально наблюдает за военной операцией Анкары в Сирии и готов «сильно ударить» по Турции, если она не станет «играть по правилам». Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.
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….the area and start a new war all over again. Turkey is a member of NATO. Others say STAY OUT, let the Kurds fight their own battles (even with our financial help). I say hit Turkey very hard financially & with sanctions if they don’t play by the rules! I am watching closely.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 октября 2019 г.
По словам Трампа, возможные действия Вашингтона предусматривают меры в финансовой сфере, а также введение санкций в отношении Турции. Президент США также отметил, что поддерживает контакт с обеими сторонами конфликта.
Американский лидер заявил, что рядом с районом атак нет военнослужащих США, и напомнил, что пытается прекратить «бесконечные войны». РБК отмечает, что ранее Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток худшим решением американских властей, отметив, что отныне для США закончены «эти глупые бесконечные войны».