Президент США Дональд Трамп пристально наблюдает за военной операцией Анкары в Сирии и готов «сильно ударить» по Турции, если она не станет «играть по правилам». Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

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По словам Трампа, возможные действия Вашингтона предусматривают меры в финансовой сфере, а также введение санкций в отношении Турции. Президент США также отметил, что поддерживает контакт с обеими сторонами конфликта.

Американский лидер заявил, что рядом с районом атак нет военнослужащих США, и напомнил, что пытается прекратить «бесконечные войны». РБК отмечает, что ранее Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток худшим решением американских властей, отметив, что отныне для США закончены «эти глупые бесконечные войны».

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