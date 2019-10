Американский президент Дональд Трамп напомнил про положительные черты Турции после того, как накануне пообещал уничтожить ее экономику, если страна не будет присматривать за захваченными бойцами террористической организации «Исламское государство». Об этом он написал в твиттере.

По словам Трампа, люди стали забывать, что Турция является крупным торговым партнером Соединенных Штатов.

«С ними также было хорошо иметь дело, спасая жизни людей в провинции Идлиб», — добавил Трамп.

Также президент США добавил, что Турция является важным членом НАТО с хорошей репутацией.

…..good health, at my request, Pastor Brunson, who had many years of a long prison term remaining. Also remember, and importantly, that Turkey is an important member in good standing of NATO. He is coming to the U.S. as my guest on November 13th. #ENDENDLESSWARS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 октября 2019 г.