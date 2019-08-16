Комиссия при правительстве Непала выступила с рядом предложений по ужесточению требований к альпинистам, желающим подняться на Эверест с территории этой страны, сообщает ВВС.

Комиссия, в которую входят члены Непальской ассоциации альпинизма, предложила властям страны ввести обязательное требование для всех, готовящихся к восхождению на Эверест: опыт восхождения на вершину выше 6500 метров на территории Непала.

Плату за разрешения на восхождение также предлагается значительно повысить: для Эвереста (высота 8848 метров над уровнем моря) — до 35 тысяч долларов, для других вершин выше 8 тысяч метров — 20 тысяч долларов.

Восемь из 14 самых высоких гор на планете расположены в Непале.

Также комиссия настаивает на обязательном медицинском обследовании альпинистов. По предложению экспертов, желающие подняться на Эверест, должны будут предоставить медицинские документы, подтверждающие, что состояние их здоровья позволяет выйти на альпинистский маршрут соответствующей категории сложности. Также есть предложение проводить обязательное медицинское обследование альпинистов в базовом лагере перед выходом на маршрут.

Кроме того, по предложению экспертов, альпинисты, желающие подняться на Эверест, должны будут пользоваться услугами опытных гидов и сертифицированных компаний, которые водят группы на Эверест не менее трех лет.

Комиссию при правительстве создали после весеннего сезона на Эвересте, когда при попытке восхождения на 8848 метров погибли 11 человек. При этом если при восхождении с севера — со стороны Тибета — погибли два человека, то остальные девять смертей произошли при восхождении со стороны Непала.

Обычно большинство смертей на таких маршрутах происходит из-за лавин или в результате срывов. За всю историю современного альпинизма на Джомолунгме погибли почти 280 человек. Почти половина погибших стали жертвами лавин, каждая пятая смерть произошла в результате срыва на маршруте, на острую гипоксию и другие проявления горной болезни приходится 16 процентов смертей.

В этом году никто из погибших на Эвересте не стал жертвой лавины — в 10 из 11 случаев смерть наступила из-за резкого ухудшения состояния здоровья альпиниста, при этом девять из погибших были старше 43 лет.

Из объективных причин, сильно осложнявших восхождение — плохие погодные условия. Погода в этом весеннем сезоне оказалась хуже, чем обычно, и у большого числа альпинистов оказалось значительно меньше времени для восхождения, отчасти это обстоятельство стало причиной огромной очереди на подходе к вершине.

Экспертная комиссия предлагает с нового сезона повысить стоимость пермита — официального разрешения на восхождение на Эверест — более, чем в три раза — до 35 тысяч долларов. Сейчас стоимость пермита для восхождения на Эверест со стороны Непала по классическому маршруту (через Южное седло) в весенний сезон составляет 11 тысяч долларов для одного человека.

В 2014 году власти Непала понизили с 25 тысяч до 11 тысяч долларов стоимость пермитов для одного человека. Таким образом, стоимость пермита на восхождение для одного человека фактически сравнялась со стоимостью пермита для участника восхождения, идущего в группе из шести человек.

В этом сезоне правительство Непала выдало рекордное количество пермитов на Эверест — 381.

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