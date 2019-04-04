Одержимость человека новыми познаниями и впечатлениями неистребима. Он всегда и неизменно настроен на то, чтобы окунуться в неизведанное.

Это желание продиктовано, как стремлением пополнить багаж знаний, так и настроенностью на приобретение эксклюзивных впечатлений, которые сопряжены с эмоциональными и энергетическими приливами.

Вот уже не первое десятилетие для подвижного туристического племени пространством подлинных откровений являются просторы Центральной Азии с ее богатейшим историческим наследием, самобытной культурой и неувядающими традициями гостеприимства. Казахстан в живописном и быстро растущем регионе представляет собой страну неожиданных открытий, предоставляющий широкий спектр люксовых нематериальных услуг.

Страна, занимая в мире девятое место по площади, неоднородна, и в ее пределах сосредоточен огромный природно-исторический материал с притягательной цивилизационной составляющей.

То, что Казахстан является страной Великой степи, общеизвестно. Но мнение о том, что именно древний очаг казахов является сердцем степи, стремительно обрастает новыми прилагательными, которые позволяют иметь более широкое представление о самодостаточном образовании. Оно сегодня живет полной жизнью, располагая массой притягательных особенностей.

Здесь есть все, что дорого для пытливого глаза. Бескрайние незаселенные пространства, горные цепи с заснеженными пиками, плодородные равнины, причудливое морское побережье и уникальные реликтовые образования, позволяющие делать выводы о том, что история есть цепь бесконечных превращений.

Города Казахстана за годы национальной независимости заметно изменились, превратившись в современные бурно развивающиеся полисы с современной инфраструктурой. Но изюминкой казахстанских маршрутов были и продолжают оставаться девственные природные красоты, которых больше нигде в мире не встретишь.

Любителей отдыха в каменных джунглях Казахстан всегда готов удивить. Архитектурный облик столицы Нур-Султана (бывшая Астана) поражает видавшего виды урбаниста. Город, устремленный ввысь, сочетает в себе причудливое смешение разных стилей, от советского рационализма и модернизма до хай-тека, где симбиоз камня, стекла и бетона на фоне современных парковых массивов и скверов сформировал атмосферу истинно восточного уюта с элементами причудливой гармонии. А памятники и монументы в нем играют роль символов, по которым читается насыщенная история, как самого Казахстана, так и его своенравной столицы.

Но прелесть страны заключена в том, что каждый ее регион обладает сугубо индивидуальными особенностями, которые позволяют утверждать о многообразии, достойном внимания гостя и исследовательского любопытства. Конечно же, столичный мегаполис здесь выделяется.

Нур-Султан, невзирая на относительно молодой возраст, а в Казахстане есть по-настоящему древние города и поселения, открылся миру, как центр международного значения, где в последние годы прошли значимые события планетарного звучания. Съезд лидеров мировых религий, саммит ОБСЕ (2010), переговоры по мирному урегулированию конфликта в Сирии и другие события сделали столичный город одним из центров глобальной политики.

Здесь же с успехом прошла Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017, которая собрала воедино многочисленную аудиторию из числа ведущих представителей политической и бизнес элиты сообщества. Это и объясняет, почему Нур-Султан сегодня именуется не только политическим, административным, деловым и культурным центром суверенного Казахстана, но и «сердцем Евразии». Любителям делового туризма тут уж точно некогда скучать.

Большинство ресурсов, специализирующихся на популяризации информации об интересных местах отдыха и развлечений (TripAdviser, Lonelyplanet), отдают немалое место южной столице — Алматы. Это закономерно, поскольку город и его окрестности живописны. Один только всемирно известный современный горнолыжный курорт Шимбулак с его природными достопримечательностями завоевывает воображение.

Но город богат и своей историей, и чем свидетельствуют названия улиц и кварталов, памятники и строения, которым больше века. Алматы всегда подкупал человека вальяжной манерой жизни.

Эта особенность не дает спутать его с другими городами, и характерно, что степенность и неторопливость всегда были присущи жителям Алматы.

Расположенный в его центре старейший величественный ботанический сад — это настоящее чудо природы, где высажены сосновые, липовые, кленовые аллеи. Недалеко от них расположены японский сад, таежный и даже тропический уголки. А в глубине сада находится цветочная оранжерея. Алматинский ботанический сад давно превратился в оазис девственной природы, где посреди реликтовых и уникальных видов растительности облюбовали для себя естественную среду обитания редкие пернатые с представителями лесной фауны.

Город, со всех сторон окруженный горами, напоминает естественную чашу, где каждый пейзаж предстает законченным фрагментом природной неординарности. Из городского сквера по канатной дороге можно подняться на гору Кок-Тебе, где есть обустроенный парк отдыха со специальными смотровыми площадками. С них открывается великолепная панорама Алматы, дающая возможность увидеть знаковые городские строения.

В часе езды находится урочище Медеу со знаменитым высокогорным катком, свежим воздухом и природными красотами. А еще выше только горнолыжный курорт Шимбулак, занимающий центральную часть живописного ущелья Заилийского Алатау.

Ни один туристический маршрут не обходит стороной Чарынский каньон. Крутые и отвесные скалы, расположившиеся вдоль горной реки Чарын, делают это место поистине величественным уголком природы, при виде которого захватывает дух даже туристов-экстрималов. Уникальность каньона в том, что тут сохранились редкие виды флоры и фауны, принадлежащие к временам Ледникового периода.

А Кольсайские озера тоже называют достопримечательностями Алматы. Они являются частью жемчужины гористых мест — системы трех озер Северного Тянь-Шаня. Лазурная вода в обрамлении живописных гор давно пользуется популярностью у любителей природы, потому неудивительно, что с каждым годом поток прибывающих туристов увеличивается. Наличие кемпингов, оборудованных мест для стоянок, плато для семейных пикников и условия для верховой езды является надежным подспорьем в обустройстве активного отдыха на лоне живой природы.

Север Казахстана тоже богат местами курортного отдыха. Бурабай стал одним из мест, где с каждым годом отдыхает все больше людей. Он же является любимым местом досуга для жителей столицы не только в каникулярную пору, но и в уикенды. Раскидистые хвойные леса всегда притягивают любителей тишины и спокойствия. На озерах Бурабай, Щучье, Большое и Малое Чебачье расположилась сеть оборудованных пляжей, услугами которых пользуются любители водных процедур.

А крупные южные города Шымкент и Тараз с отметинами древней истории предлагают иные прелести для притягательного отдыха. Эти города не зря называют зеленым оазисом в теплом юге. Здесь свои краски и ароматы, что чаруют приезжих.

Казахстан, как известно, многонациональная древняя страна, и этой его особенностью не могут пренебрегать приверженцы этнического туризма. Недавно разработанный проект возрождения Великого Шелкового Пути предполагает сделать максимально доступными для любителей современного туризма памятники истории, что сосредоточены вдоль маршрута, который некогда связывал города Востока и Запада. Величественным памятником истории является город Туркестан, до сих пор сохранивший градостроительную структуру, некогда возведенную архитекторами отшумевших времен. Ныне в городе и вокруг него заложены новые транспортные коммуникации, воспроизводящие схему древних караванных путей.

А Запад Казахстана помимо притягательного Каспийского побережья привлекает такими редкими объектами, как подземные мечети Бекет-Ата, Шопан-Ата и Караман-Ата, а также мавзолеями Омара и Тура, некрополями полуострова Мангистау, комплексом памятников «Бокеевская Орда и древним городищем «Сарайшык».

Восточно-Казахстанская область – это настоящая кладезь экологического туризма. Расположенные здесь объекты Государственного историко-культурного заповедника-музея «Берел», красоты озера Алаколь, Калжырский каньон, Катон-Карагайский Государственный Национальный природный парк и другие достопримечательности пользуются популярностью у иностранных туристов.

Практически повсеместно в Казахстане можно ощутить элементы программы «Сакральный Казахстан», который призван представить желающим и посетителям страны символы богатейшего историко-культурного наследия, продолжающего играть роль фактора национального единства народа страны. Наиболее знаковыми сакральными местами является гора Аулиетау, где расположены древние захоронения пророка Заратустры, Жошы хана, Алаша хана, Тохтамыщ хана, бия Едиге и других великих предков нынешних казахов, внесших неоценимый вклад в становление национальной духовно-нравственной сокровищницы.

Никого не оставляют равнодушным посещение мавзолея Ходжа Ахмета Ясауи, Айша биби, Бабаджи Хатун, Жубан ахана, мемориально-исторические музеи «Карлаг» и АЛЖИР», напоминающие о лихих временах недавнего прошлого. Каждое из этих мест по-своему неординарно, и оставляет в посетителях особые впечатления.

Характерно и символично, что культурно-познавательный туризм в современном мире все больше завоевывает популярность, поскольку с угасанием стремления к материальному у современников растет тяга к эксклюзивным познаниям и люксовым впечатлениям. Людям все больше хочется знать о предках нынешних поколений, которые жили на одной планете. Соприкосновение с историей, культурным наследием традициями соседей и друзей открывает пути для духовного обогащения.

Казахстан в этом плане открывает неограниченные возможности для всех, кто настроен осмыслить и принять духовно-цивилизационную самобытность народа, устремленного в будущее.

Саттар Касумов

Minval.az