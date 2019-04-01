В качестве кого могут появиться в Армении террористы «Исламского государства»?

Сколько раз можно объявлять о победе в одной и той же войне над одним и тем же врагом? Казалось бы, вопрос лишен всякой логики, но вот череда громких реляций российских «силовиков» по поводу победы над ИГ явно придает этому хрестоматийному вопросу новое звучание и прочтение. О «разгроме ИГ» исключительно силами российских войск в Сирии российские СМИ со ссылкой на российских же генералов возвещали регулярно и многократно. Правда, при этом старательно оставляли за кадром вопрос, почему в этом случае российские войска, которые отправились в Сирию воевать с ИГ, оттуда не выводятся.

Теперь вот очередные победные реляции, помноженные на предупреждение. Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Олег Ильиных, выступая с докладом в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя, где состоялось открытие II международной научно-практической конференции «Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму», заявил: «Стратегическое поражение Халифата в Сирии и Ираке влечет смещение интересов «Исламского государства» на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении». Подробностей, правда, не привел. И если с государствами Центральной Азии, где большинство населения — мусульмане, еще что-то понятно, то вот появление в списке моноэтничной Армении, где мусульманского населения попросту нет, по меньшей мере вызывает вопросы. Во всяком случае, услышав такое из уст Ильиных, ереванские эксперты возопили: как это так? Почему в списке нет Турции? И главное, почему нет Азербайджана?! Принялись старательно перечислять: в ИГ воевали и и азербайджанцы, и выходцы с российского Северного Кавказа, так почему же про Азербайджан в докладе Ильиных не говорится ни слова?!!

Можно, конечно, посоветовать ереванским экспертам поднапрячь голову и вспомнить, как старательно в Армении фабриковали «исламский след» в убийстве российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева в Гюмри 22 апреля 2017 года. Его убийцу Армана Джанджугазяна весьма оперативно объявили… «террористом ИГ». По ереванской версии, Джанджугазян был завербован по Интернету, затем принял ислам (возможно, тоже по Интернету, хотя техническая сторона такого прозелитизма представляется весьма сомнительной) и по наущению исламистов убил российского солдата. И не обратили внимания, что за несколько дней перед убийством Ялпаева, когда в Гюмри искали «зависшего» на квартире местной стриптизерши российского «контрактника» Лошманова, в городе шептались, что Лошманова похитят и убьют в качестве мести за убийство семьи Аветисян.

Однако куда важнее другое: террористы ИГ могут появиться, если уже не появились, в Армении не в качестве этаких затравленных и скрывающихся от всех и вся персон, а в статусе ценных союзников. Во всяком случае, в мае того же 2017 года небезызвестный Вова Вартанов, бывший командир первого разведвательно-диверсионного отряда, на своей пресс-конференции недвусмысленно посоветовал развернуть сотрудничество с «Исламским государством» и использовать его против Азербайджана. «Ну, конечно, не зарегистрированный на бумаге союзник, а просто делать приятные нам дела», — пояснял тогда Вартанов.

Впрочем, есть слишком много свидетельств, что одними только словами дело не ограничивалось. Недавно в Азербайджане отметили 25-ю годовщину терактов в бакинском метро. Эти взрывы, унесшие десятки жизней, напомним, осуществили боевики лезгинской группировки «Садвал», которые были завербованы спецслужбами Армении и прошли подготовку на ее объектах. И это не единственный такого рода эпизод: как показывают даже открытые материалы армянских СМИ, в особенности посвященные «борьбе за права человека» в Азербайджане и попыткам обвинить нашу страну в «нарушении прав» представителей национальных меньшинств, спецслужбы Армении по-прежнему пытаются запалить сепаратизм на севере Азербайджана, для чего активно сотрудничают с действующим и в этом регионе, и на юге России вооруженным подпольем. Включая и те группировки, которые присягнули на верность ИГ. Хвалебные очерки о лидерах джихадистских группировок, нейтрализованных азербайджанскими спецсоужбами, в армянских СМИ появляются регулярно. Причем это отмечалось и до заявления Вовы Вартанова, и после него. Если учесть, что в «многострадальной Армении» уже не одно десятилетие из террористов лепят национальных героев, а армянские группировки еще в восьмидесятые годы активно сотрудничали с «Хезболлах» и «Исламским джихадом», нынешний союз с ИГ вовсе не представляется чем-то совсем уж невероятным. Правда, те группировки — шиитские, а ИГ — салафиты, но в Ереване вряд ли станут вникать в такие теологические тонкости. Тем более не станут привередничать в своем нынешнем положении лидеры ИГ. Во всяком случае, в сирийской Ракке, к удивлению многих, именно армяне-автомеханики ремонтировали «игиловские» автомобили. Как далеко продвинется это сотрудничество теперь, и уже не в Сирии, а в Армении — вопрос, который стоило бы озвучить.

Более того, до последнего времени на эти игры Армении с ИГ, включая и связи с кавказским бандподпольем, в Москве смотрели сквозь пальцы. И явно не торопились урезонивать свой «форпост». Теоретически заявление Ильиных можно трактовать как первый признак, что в Москве наконец-то обратили внимание на опасную «связку» и решили одернуть своего не в меру расшалившегося сателлита, но на практике заявление, прозвучавшее в университете МВД, менее всего похоже на одергивание.

Плюс ко всему «ближневосточная сторона вопроса» тоже заслуживает самого серьезного внимания. Сегодня по понятным причинам в фокусе деятельность ИГ в Сирии, но первоначально оно появилось в Ираке. И даже именовалось вначале «Исламским государством Ирака и Леванта». Именно здесь боевики ИГ, тогда ИГИЛ или ДАИШ, начали стремительно захватывать территории, демонстрируя неожиданную боеспособность. И, комментируя тогдашние военные успехи ИГ в «постсаддамовском» Ираке, не кто иной, как президент РФ Владимир Путин заявил: костяк ИГ составили офицеры Республиканской гвардии Саддама Хусейна, которые, по его словам, «умеют воевать».

Здесь, конечно, уместно не без иронии поинтересоваться, не в российских ли военных ВУЗах учились воевать эти самые гвардейцы Саддама Хусейна. И если сегодня российские СМИ убежденно твердят, что ИГ в Сирии используют зловредные «дяди в пробковых шлемах» против «белого и пушистого» Асада (притом что воюет ИГ куда жестче с антиасадовской оппозицией, но это в РФ оставляют за рамками повествования), то кто и против кого использовал ИГ в Ираке? Где уже был свергнут режим Саддама Хусейна и у власти находилось весьма лояльное США правительство? Но есть еще один факт: Саддам Хусейн весьма благожелательно относился к местной армянской общине. В Ираке даже в худшие годы можно было смотреть спутниковую версию армянского ТВ. А исторический музей в багдадском Парке нации был построен фондом Гюльбенкяна — этот нефтяной делец именно на севере Ирака набирался опыта в посредничестве. Тем более не случайно, что Армения оказалась в числе бенефициаров аферы «Нефть в обмен на продовольствие», которую, пардон, «провернул» режим Саддама Хусейна в сотрудничестве с ооновским чиновником, этническим армянином с греческого Кипра Беноном Севаном. Словом, между Ереваном и ИГ предостаточно «ниточек», и протянуты они явно не только самим Ереваном.

Особенно если вспомнить, что в Москве уже принимают делегацию «Талибан». И не исключено, что завтра кому-то и здесь ИГ покажется весьма перспективным «не зарегистрированным на бумаге союзником», который может сделать «приятные дела». Прежде всего дестабилизировать ситуацию в излишне самостоятельных, по мнению Москвы, мусульманских государствах, прежде всего в Азербайджане, против которого и советовал использовать ИГ Вова Вартанов. На днях о «переброске боевиков» в том числе и в Азербайджан говорили и в Иране. Так что «братьями по террору» с ИГ может оказаться не только Армения. А что же до заявления Ильиных,.. так политические «дымовые завесы» и необходимость заручиться надежным алиби тоже никто не отменял.

Только вот вряд ли эти игры могут надолго остаться тайной. В особенности после того, как заигрывание Армении с Ираном вызвало пристальный интерес Вашингтона. Еревану, конечно, в этой ситуации уж точно не стоит рисковать и влезать в опасную комбинацию еще и с ИГ, только вот решение, похоже, опять принимают не в Армении, а в Кремле. Где уж точно не отличаются умением просчитывать риски и последствия собственных игр.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az