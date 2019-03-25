В понедельник в странах Балтии проходят мероприятия, приуроченные к 70-летию депортации 1949 года, когда советские власти выслали почти 100 тыс. литовцев, латышей и эстонцев.

Операцию массовой депортации «Прибой» была начата 25 марта 1949 года, значительная часть гражданского населения Эстонии, Латвии и Литвы депортировали в Сибирь и отдалённые районы Севера. В марте-апреле было выслано около 95 тыс. жителей стран Балтии: из Литвы — 32 тыс., из Латвии — 42 тыс., из Эстонии — 21 тыс. Основную часть ссыльных составляли женщины и дети, передает агенство «Интерфакс».

В Вильнюсе в эти дни можно бесплатно посетить музей оккупации и борьбы за свободу, находящийся в бывшем здании КГБ. Особый архив Литвы подготовил виртуальную выставку документов и фотографий, рассказывающих о подготовке советских властей к депортации людей.

В Риге в полдень планируется шествие тех, кто пережил ссылку, в Таллине у мемориала жертвам коммунизма пройдет митинг с участием президента Эстонии и представителей общественности, вечером запланировано памятное мероприятие, на котором будут зажжены свечи.

Minval.az