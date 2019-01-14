Армянская дипломатия ответить на этот вопрос не в состоянии

В минувшие выходные российский «минобороновский» телеканал «Звезда» демонстрировал в своем эфире снятый еще в советские годы фильм «Вариант «Омега»» с Олегом Далем в главной роли, посвященный деятельности советской разведки в годы второй мировой войны. Тот самый, где сначала немецкий офицер разведки говорит советскому, которого играет Даль: «Настоящий разведчик должен уметь проигрывать», — а затем, уже в финале картины, тот «возвращает» ему эту фразу.

Однако умение проигрывать требуется порой не только отдельным личностям, неважно, разведчикам, спортсменам или кандидатам на выборную должность, но и целым странам. Или во всяком случае их правительствам. В особенности если терпит крах проект, который последние лет этак тридцать составлял основу и политики, и общественной жизни. Примерно в таком положении находится сегодня Армения, где безнадежно заходит в тупик карабахская авантюра, и самое обидное, нет ясности, как теперь из этого тупика выбираться.

Напомним: как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, министр иностранных дел АР Эльмар Мамедъяров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян «при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Cхофер – США) встретятся в 16 января 2019 года в Париже». Во встрече также будет участвовать личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

На первый взгляд, событие ожидаемое и уж точно не сенсационное. Но не для Армении, где даже такая рутинная новость означает впечатляющий политический провал. Напомним: еще в первые дни после победы своей «революции» Никол Воваевич Пашинян умудрился заявить, что Армения, дескать, «не будет вести переговоров от имени Карабаха», рассчитывая «вдавить» в переговорный процесс представителей оккупационного режима, созданного Арменией в Ханкенди, на ереванской революционной волне. Но не вышло: переговоры идут в прежнем формате.

Выступая на заседании Кабмина, посвященного итогам 2018 года и планам на год наступивший, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в числе прочего, отметил: «Что касается урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, то наша позиция остается неизменной. Этот вопрос должен найти решение только в рамках территориальной целостности нашей страны. Резолюции Совета Безопасности ООН должны быть выполнены, вооруженные силы Армении безоговорочно должны быть выведены с оккупированных земель». Как напомнил глава государства, «начался процесс продолжения переговоров, несмотря на то, что на первоначальном этапе новое руководство Армении пыталось уклониться от них. Звучали даже мысли о том, что Азербайджан должен проводить переговоры с самопровозглашенной «Нагорно-Карабахской республикой». Мы сразу же отвергли такие попытки. Конечно, посредники, занимающиеся урегулированием конфликта, также никак не могли поддержать столь непонятный подход и высказали свое мнение. В итоге переговорный процесс был восстановлен».

И вот на этом этапе Армении в очередной раз не хватило того самого «умения проигрывать» и признавать, что попытка втаскивания за уши в переговорный процесс «самоопределившихся карабахцев» потерпела ожидаемый крах. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян спешно встретился с «министром иностранных дел Нагорного Карабаха» Масисом Маиляном. И старательно уверял, будто бы в последнее время наблюдается положительная динамика в вопросе вовлечения Нагорного Карабаха в переговорный процесс. Для пущей уверенности старательно повторял: дескать, в программе правительства Армении говорится, что важно вовлечь Карабах в мирный процесс. А ереванский «Спутник» старательно намекал: это глава МИД Армении ответил президенту Азербайджана!

Это, конечно, тот случай, когда более всего хочется вспомнить бытовой совет: если ничего умного сказать не получается, то лучше промолчать. Как бы это поделикатнее, вряд ли Зограб Грачевич глубоко не в курсе, что он ведет переговоры с главой МИД Азербайджана без какого бы то ни было участия персон типа Масиса Маиляна. И уж тем более ему по штату положено понимать, что правительство Армении в своей программе может написать что угодно, от членства своей страны в «большой семерке» до присоединения к ней, ну, скажем, Глендейла, а то и всей Калифории, только вот мир, увы и ах, живет не по программе правительства Армении. Словом, где, кроме прожектов самого Еревана, господин Мнацаканян увидел «положительную динамику», о которой столь цветисто рассказывал, непонятно.

Более того, в те же дни офис «омбудсмена Арцаха» слезно жаловался: ах, какой ужас, такой-сякой Азербайджан в последние дни начал политику против международных партнеров режиссёра фильма «Врата рая» Дживана Аветисяна с целью надавить на них и не позволить участвовать в съемках фильма. «В частности, было зафиксировано давление на литовского режиссера Кестутиса Красаускаса, нарушая его свободу передвижения, неприкосновенность частной жизни и ряд других прав. Этими шагами Азербайджан вновь продолжает политику международной изоляции «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az). Такая политика грубо нарушает нормы международного права, прав человека и международные обязательства Азербайджана» .Устраивать публичную слезную истерику поручили не «ведомству» господина Маиляна, а «офису омбудсмена». Судя по всему, по ту сторону линии фронта уже понимают: заявление «МИД Арцаха» просто проигнорируют. А вот в околоправозащитной «тусовке» такого рода апелляции могут «прокатить». Только вот шансы на успех и здесь ниже плинтуса. Напомним: международное право как раз признает Карабах, и нагорный, и равнинный, территорией Азербайджана. То же международное право признает за любой страной не впустить на свою территорию любого иностранца даже без объяснения причин. Тем более если причина есть, и столь серьезная. И уж тем более имеет полное право, а с точки зрения этики и морали, даже обязана довести до сведения персон вроде Кестутиса Красаускаса, во что их втянули и чем это им грозит.

Более того, в своем письме протеста, адресованном режиссеру и продюсеру фильма, глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев напомнил: «Стыдно, что проект, в котором вы принимаете участие, игнорирует грубое нарушение основных прав человека (право жить на своей родине, право собственности и другие) тысяч азербайджанцев, изгнанных со своих земель в результате военной агрессии Армении. На самом же деле, участвуя в съемках этого фильма, вы осознанно помогаете укреплению оккупации азербайджанских территорий».

Наконец, в Ереване не могут не замечать, что реакция мирового сообщества и на аннексию Крыма, и на попытку провозглашения независимости Иракского Курдистана, и на мятеж в испанской Каталонии не оставила сомнений: в мире отношение к силовой перекройке границ далеко не благожелательное.

Но тогда…почему глава МИД Армении так старательно выдает желаемое за действительное?

Между тем положение у него действительно незавидное. Повысить переговорный статус ханкендинских марионеток не удалось. Публично переступить через громкие словеса Никола Пашиняна тоже боязно. Наконец, есть еще и то, что на этих переговорах обсуждается, и это совсем не то, что обещали и обещают в Ереване с митинговых трибун.

Вот и остается, пардон, вешать лапшу на уши своим согражданам хотя бы из числа тех, кто просто не в состоянии «сложить два и два».

Но что дальше? Вся стратегия свелась до примитивного «Нам бы день простоять да ночь продержаться»? В «Сказке о Военной Тайне, Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» Аркадия Гайдара это был символ героизма и самопожертвования, но на уровне правительства носит совсем другое название. «Тянуть резину» и вести «пиар налево, политику направо» до бесконечности не получится. И что теперь в Ереване собираются делать? Выйти к народу и, как в старом советском анекдоте про ожившего Маркса, сказать: «Армяне всех стран, извините?» Ответ может и не ограничиться митинговым «дымб-дымб-ху». Особенно если в дело вступит та же «Сасна Црер».

И вот в этой ситуации уже нельзя исключать, что в Ереване попытаются «перевернуть шахматную доску» и сорвать переговоры при помощи новых провокаций и на линии фронта, и на армяно-азербайджанской государственной границе. Случаи обстрела азербайджанских сел — слишком красноречивое доказательство, что от тактики провокаций в Ереване не отказались.

Только вот при этом армянским стратегам лучше не забывать о такой «детали», как реальный расклад сил. О чем также напомнил Президент Азербайджана. Отметив, что в прошлом году Азербайджан принял на вооружение ракетные системы LORA и «Полонез», против которых у Армении нет никакой защиты, новые БПЛА и другие системы оружия, глава государства подчеркнул: «События, происходящие в военной сфере, ни для кого не являются секретом. Противоположная сторона — неприятель также знает и должен знать, что сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе, и в нынешнем году будут предприняты дополнительные шаги в этом направлении». Так что хотелось бы надеяться, что в Ереване из этого все же сделают выводы и найдут в себе силы достойно проиграть.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az