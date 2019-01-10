Особую активность в ней проявляют пророссийские СМИ Армении

Есть такое выражение: «привычная деталь пейзажа». В том числе и пейзажа «информационного». Антитурецкая истерия в СМИ Армении — явление, к которому более всего подходит «медицинская» характеристика «процесс хронический, вялотекущий с обострениями».

Очередное обострение наблюдается как раз в эти дни. Ереванский «Спутник» алармистским тоном возвещает: «Очередной виток усиления националистических настроений наблюдается в Турции». Оказывается, «мишенью националистов становятся и люди, известные своей деятельностью по признанию «геноцида армян в Османской империи» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az). Речь, в частности, идет об Эльдаре Догане, муже бывшего депутата турецкого парламента, армянки Селины Доган». Более того, как проговаривается сам «Спутник», «Эльдар Доган – юрист международной организации «Национальный конгресс западных армян»». 24 апреля, когда в Армении поминают жертв этого так называемого «геноцида», Эльдар Доган не раз являлся в Ереван. Более того, по словам того же «Спутника», этот юрист и несколько его коллег «за последние годы проделали колоссальную работу, выявив все те беззакония, а также нарушения Конституции Турции, в результате чего имущество западных армян было конфисковано и экспроприировано».

«Перевод с армянского политического» понятен. Миф о «геноциде армян» в Турции с самого начала был создан для реализации территориальных притязаний на нее восточноанатолийские вилайеты, из которых предполагалось выкроить «Западную Армению». Разного рода «конгрессы», «союзы» и прочие «ассоциации» так называемых «западных армян» создаются с той же целью — продвинуть миф о «Западной Армении» на турецких землях. Все чаще политические требования дополняются имущественными исками по поводу «собственности западных армян», причем не особенно даже скрывается, что речь идет о «признании геноцида». Достаточно вспомнить громкую аферу, когда в американской Калифорнии армянские активисты подали в суд на американские страховые компании и потребовали выплат по «спящим полисам», принадлежавшим в годы первой мировой войны анатолийским армянам, которые, ну разумеется, стали «жертвами геноцида». И когда в калифорнийских судах иск удалось подтвердить, армянские эксперты радостно завопили: это очередное признание «геноцида армян»! К тому же и иск был составлен весьма хитро: наследникам «застрахованных» предназначалась только часть исковой суммы. Львиная доля доставалась адвокатам и…организациям, отстаивающим права «западных армян». Закончилось все провалом: по инициативе президента Барака Обамы Верховный Суд США постановил, что судебные решения штата Калифорния затрагивают полномочия федеральных органов власти и не могут считаться имеющими юридическую силу. Но эта неудача армянских дельцов не остановила: совсем недавно в тех же США попытались вчинить иски от имени все тех же «западных армян» по поводу территории, на которой располагается американская база «Инджирлик».

В случае же с Эльдаром Доганом его сторонники старательно обходят вопрос, удалось ли довести до суда хотя бы один «кейс» по поводу будто бы «экспроприированного имущества западных армян». Но зато с истерикой в голосе добавляют: оказывается, это такие-сякие власти Турции «создали благодатную почву для разгула националистов». К тому же «за последние годы в Турции за решетку отправлены десятки мэров и глав сельских администраций армянского или курдского происхождения».

Можно, конечно, отмахнуться и посчитать происходящее не более чем данью армянской политической моде. Но, во-первых, никаких «гонений» на армян в Турции не наблюдается. Более того, накануне истерики в армянском «Спутнике» в Турции начал действовать армянский телеканал «Луйс». А во-вторых, статью из ереванского «Спутника» старательно и с завидной оперативностью перепечатала «Еркрамас» — «газета армян России», как она сама себя позиционирует. И снабдила еще более алармистским заголовком: «В Турции вновь угрожают армянам расправой». То есть особую активность в раскручивании очередного витка антитурецкой истерии проявляют СМИ, которые по сути контролируются Москвой.

К тому же все происходит на фоне явных «подвижек» вокруг Турции. Да, визит в Анкару советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона обернулся громким скандалом, и Реджеп Тайип Эрдоган отказался с ним беседовать. Но даже это не меняет главного «тренда»: объявив о выводе своих войск из Турции, Вашингтон явно стремится прежде всего укрепить отношения с Турцией. К тому же, по информации «Анадолу», еще 8 января в Анкаре состоялись переговоры между американскими и турецкими должностными лицами, и после встречи представитель Совета национальной безопасности Вашингтона заявил, что обе стороны провели «продуктивную дискуссию». Один из членов американской делегации, Гаррет Маркис, пояснил журналистам, что главной темой разговора делегаций под руководством пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калина и советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона было недавнее решение американского президента Дональда Трампа вывести около 2 тыс. военнослужащих из северо-восточной части Сирии. И добавил: «В США с нетерпением ждут проведения дальнейших консультаций между военными относительно нашего сотрудничества в Сирии». Проще говоря, Эрдоган отказался принимать Болтона, но члены его команды с американской делегацией весьма продуктивно пообщались.

Предметов для торга еще предостаточно. В Анкаре настаивают, чтобы Вашингтон передал свои базы в Сирии именно под турецкий контроль. Придерживают пока что в Турции и главный козырь — Анкара не отказывается от закупки С-400 «Триумф». Но в РФ на неофициальном уровне уже проявляют нервозность: если США и Турция «утрясут все вопросы» на сирийском поле, то…будет ли вообще нужен Эрдогану его нынешний союз с Москвой?

Российский сайт «Военное обозрение» в этой связи напоминает: ««Теперь перед Россией стоит довольно непростой выбор: взять под контроль курдские территории на северо-востоке Сирии, рискуя рассориться с Турцией, или бросить их там на произвол судьбы. Во втором случае, к сожалению, под вероятным турецким контролем окажутся и основные нефтяные месторождения Сирии, и наиболее плодородные земли в пойме реки Евфрат, а также некоторые крупные водохранилища на этой реке, которые способны хоть как-то решать и без того очень острую проблему водоснабжения республики. Города Мембидж (Манбидж) и Ракка (недавняя «столица» запрещенного в России ИГИЛ) имеют ключевое значение для контроля за северо-востоком страны, и отдав их, Россия и её союзники в Сирии лишатся самого значительного шанса на успешное восстановление разрушенного гражданской войной государства».

И судя по всему, этот выбор Россия уже сделала. Как передает РИА «Новости», российская военная полиция начала патрулировать территорию в районе Манбиджа в сирийской провинции Алеппо вблизи турецкой границы. То есть как раз там, где Турция после вывода войск США намерена провести «зачистку» от террористов РКК. Вряд ли, конечно, военная полиция сможет сдержать натиск турецкой армии. Но вот использовать своих полицейских так же, как и «миротворцев» в Цхинвали, в качестве повода для полномасштабного военного вмешательства — самое оно.

И это, будем реалистами, политический выбор Москвы между сотрудничеством с Турцией и враждой с ней. А «армянская тема» — это для Москвы весьма удобный и часто используемый антитурецкий «инструмент». Который еще к тому же позволяет действовать как бы от чужого имени и использовать механизмы «армянского лобби» в странах Запада.

И самое главное, тот же сайт «Военное обозрение» указывает: «Прежде всего не забываем о том, что Турция является важнейшим, одним из ключевых союзников США по НАТО. Стратегическое положение страны, закрывающей для России все средиземноморское направление, удобный контроль ключевых (для РФ) морских проливов, довольно мощная армия, вооружённая по натовским стандартам, удобное расположение относительно таких «болевых точек» мировой геополитики, как Ближний Восток, Закавказье (и весь Кавказ как таковой), бассейн Каспийского моря, весьма богатый углеводородами – все эти факторы даже сами по себе, без связки друг с другом, позволяют считать Турцию одной из ключевых для США точек опоры в Евразии». Так что отношениям Турции с Азербайджаном российские стратеги тоже уделяют серьезное внимание. Так что «армянский инструмент» может быть задействован и здесь. Очередные военные учения на российской базе в Гюмри —наглядное тому подтверждение.

И это уже весьма ценная для нас самих информация к размышлению, стоит ли возводить в абсолют нынешнее недовольство Москвы Николом Пашиняном и делать из этого недовольства слишком уж далеко идущие геополитические выводы по части «плана Лаврова-Дугина» и надежд на изменение отношения Москвы к Баку.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az