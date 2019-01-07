Хакеры из международной сети Anonymous опубликовали ряд документов о работе британского государственного проекта Integrity Initiative в Армении, сообщает РИА Новости.

В них указывается график публикаций, перечень контактов, список нелояльных журналистов и экспертов, а также платежные документы.

Хакеры обнародовали новые документы и счета на оплату, которые они назвали свидетельством проведения Integrity Initiative за деньги британских налогоплательщиков анализа деятельности Лейбористской партии и ее лидера, телеканала RT, а также работы Лондона в соседних с Россией странах. В документах речь, в частности, идет об освещении положения в странах бывшего СССР, инцидента в Солсбери и ситуации на Ближнем Востоке, включая Сирию. Британский МИД уже признавал достоверными ранее опубликованные документы Anonymous по теме вмешательства Лондона в дела стран ЕС и ведении целенаправленной информационной войны против России. Среди документов — доклады о работе RT и счета на оплату, выставленные за такую работу для Intergity Initiative через несколько дней.

Опубликованные хакерами документы включают своеобразный график действий «Института государственного управления» в регионе за 2016 год со списком публикаций в СМИ о влиянии России и ее «негативной роли в мире», а также научную статью эксперта Вашингтонского института Центральной Азии и Кавказа при Американском совете по внешней политике Эдуарда Абраамяна и советника президента страны Геворка Меликяна (назначен 10 мая), опубликованной 3 мая о протестах в Армении под названием «Москва опасается, что армянская «бархатная революция» может ослабить ее влияние на Ереван».

Приложен и документ о выплате на имя того же исследователя, который проинформировал некую «аудиторию» о текущем положении внутренней и внешней политики Армении на сумму 265 фунтов.

Еще один документ представляет собой отчет об освещении протестов в Армении, где показано, что работники проекта делали упор на «негативную роль России», при этом в комментариях к примерам публикаций порицаются журналисты, которые при освещении протестов стояли на пророссийской позиции.

Также представлен список активистов в Армении, которые продвигают интересы России, пропагандируют «официальную позицию и намерения России, одновременно позиционируя себя «аналитиками», «экспертами», «политиками».

В список вошли заведующий кафедрой политических исследований и международных отношений Американского университета Армении, доктор исторических наук Ваграм Тер-Матевосян, эксперт по вопросам Грузии Джонни Меликян, заведующий кафедрой иранистики Ереванского государственного университета Вардан Восканян, политолог Грант Мелик-Шахназарян, блогер Тигран Кочарян, глава Ереванского геополитического клуба Арман Бошян, депутат от РПА Мигран Акопян, и глава государственного информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян. Рядом с именами – краткие описания пропагандистской деятельности.

Ереванский «Спутник» отмечает, что на сайте (где был опубликован слив Anonymous) выложен еще один список, который не озаглавлен и не имеет вступления. Рядом с некоторыми именами (не всеми) также есть информация о связях с российским интересами. Рядом с остальными указаны только должности.

Сюда вошли защитник прав человека в Армении Арман Татоян, экс-начальник Национального исследовательского университета обороны Минобороны Армении генерал-лейтенант Гайк Котанджян, директор научно-образовательного фонда» Нораванк» Гагик Арутюнян, бывший научный сотрудник Джорджтаунского университета (ныне помощник председателя в ЕЭК Севак Саруханян.

Кроме них там же — директор общественной организации «Против правового произвола», первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян, советник президента Армении Теван Погосян, политологи Александр Искандарян и Сергей Минасян (ныне посол в Румынии), экс-министр национальной безопасности Армении Давид Шахназарян, экс-министр обороны Виген Саркисян, исполнительный директор Евразийского института исследований и анализа Армен Саакян.

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