Сравнение «дипломатии высшего уровня» с танго, которое танцуют вдвоем, успело уже набить оскомину. Но если красивый парный танец — это всегда успех обоих партнеров, то на переговорах вполне возможна ситуация, где есть победитель и проигравший. Даже если совместного красивого политического танго и не получилось.

Встреча Пашиняна и Путина — как раз такой случай. Слишком уж не совпадает, скажем так, «технический уровень» партнеров. И, соответственно, результаты встречи, если смотреть из Москвы и из Еревана, тоже выглядят далеко не одинаково.

Сфотографировавшись на борту самолета едва ли не в армейской униформе, перед Владимиром Путиным Никол Пашинян предстал уже при «протокольном» костюме и галстуке. На сей раз в дверях его за локоток не придерживали. И внешне все было вполне позитивно. Более того, Никол Воваевич дождался наконец поздравлений от Владимира Путина с победой на выборах. Только вот… на этом, похоже, положительные результаты встречи для Пашиняна закончились. Дело даже не в том, что Путин вновь назвал Пашиняна не «Николом Воваевичем», а «Николом Владимировичем». Важно другое: Путин, как бы это повежливее, напомнил Пашиняну, что реальной свободы маневра (если уж кому-то режет слух выражение «длина поводка») у него и у его страны куда меньше, чем это казалось с митинговой трибуны. А значит, если в Ереване не хотят неприятностей, то должны поумерить пыл. И то, что Москва придерживает в своем распоряжении такой «козырь», как цены на газ, говорит о многом. Наконец, еще накануне визита Владимир Путин дал понять, что Москва по-прежнему считает Армению своим форпостом, и в двусторонних отношениях ничего не изменилось.

Можно строить множество предположений, в каких именно вопросах Москва намерена «дожать» свой форпост, где раскапризничались, упираются и вообще ведут себя без должной учтивости и почтительности. Среди возможных версий — и те самые американские биолаборатории, и намерение Москвы «обнулить» сотрудничество Армении с НАТО, и то самое соглашение, регламентирующее, что на территории Армении не будет других иностранных войск, кроме российских, которое анонсировал Лавров и переговоры по которому категорически отрицает Ереван, и деятельность в Армении «антироссийских» партий, прежде всего «Сасна Црер», и даже наличие в команде Пашиняна персон, ранее сотрудничавших с Фондом Сороса. Так или иначе, ожидаемого «подарка под елку» в виде низкой цены на газ Пашинян не привез — по этому поводу Москва и Ереван не договорились. Более того, Пашиняну пришлось, как бы это повежливее выразиться, «принять выволочку» и публично включить задний ход в таком болезненном вопросе, как назначение нового генсека ОДКБ. Владимир Путин, упомянув, что Россия — основной экономический партнер Армении (и дипломатично оставив за скобками, что Армения находится у России на содержании и без экономической «подпитки» Москвы просто не выживет), затем с улыбкой и доброжелательной интонацией напомнил Пашиняну: «Думаю, что динамика хорошая. Будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы такой уровень отношений у нас сохранялся, и не только в этой сфере. Имею в виду и сферу обеспечения безопасности, наше сотрудничество по линии ОДКБ, многоплановое сотрудничество в экономике в рамках Евразийского экономического союза». В народе это называется «мягко стелет, да жестко спать».

А затем уже Пашинян «раскрывал скобки» и унылым тоном сообщал: «По ситуации внутри ОДКБ имели короткое обсуждение. Наша позиция сводится к тому, что здесь нам нужны институциональные решения. В устав ОДКБ нужно внести такие поправки, чтобы в дальнейшем таких дискуссий не было». По его словам, был также разговор, касающийся союзнической сути и содержания организации.

И вот этот, скажем так, пункт повестки визита Пашиняна в Москву заслуживает особого интереса. Потому как не исключено, что обсуждали Владимир Владимирович и Никол Воваевич и возможное сотрудничество с ОДКБ Азербайджана — к примеру, в статусе наблюдателя. Тем более что документы, учреждающие статус наблюдателя и партнера ОДКБ, Владимир Путин подписал как раз накануне визита Пашиняна.

Официально в Баку подобные инициативы не озвучивались. Более того, если со странами-членами ОДКБ наша страна сотрудничает активно и успешно, а влияние Азербайджана позволило устроить «публичную порку» Армении в вопросе генсека ОДКБ, то вопрос сотрудничества с ОДКБ как с блоком никоим образом не озвучивался и не поднимался на переговорах даже в виде идеи, достойной обсуждения. Наконец, в недавнем интервью телеканалу «Россия-24» президент Азербайджана Ильхам Алиев дал понять, что вопрос вступления в ЕАЭС Азербайджан по крайней мере пока не рассматривает, а дальше — покажет время. Вопрос же ОДКБ не затрагивался вообще.

Тем не менее тема «всплывает» регулярно. Еще в начале ноября 2018 года «Коммерсантъ» распространил интригующую «утечку»: президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил пригласить президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммит ОДКБ в Астане, но против выступила Армения. Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, рассказывал о плане урегулирования, согласно которому, Армения выводила войска из пяти окружающих Нагорный Карабах районов, туда вводились миротворцы, после чего Азербайджан вступал в ОДКБ. Не говоря о том, что множество экспертов, прежде всего Дугин и Проханов, тоже озвучивали планы, согласно которым, Россия содействует освобождению не то трех, не то пяти районов, а взамен Азербайджан вступает, по одной версии, в ЕАЭС, по другой, в ОДКБ. Наконец, предостаточно и прогнозов, что в 2019 году в Карабахе произойдет давно ожидаемое продвижение. Так что логическая «цепочка» в виде «Москва в 2019 году продавливает реальное продвижение в Карабахе, а Азербайджан получает статус наблюдателя в ОДКБ» выстраивается легко.

Но, возможно, изрядную пищу для размышлений дает здесь «новогодний сюрприз», который уже под занавес переговоров преподнес Пашиняну Владимир Путин. Президент РФ поздравил с Новым годом и рождеством… находящегося под стражей Роберта Кочаряна, второго президента Армении. Никол Пашинян прекрасно понял намек: на лентах информагентств тут же замелькали сообщения, что суд в Ереване в ближайшее время рассмотрит ходатайство об освобождении Кочаряна под залог.

Для Пашиняна это вполне понятный и не просто неприятный, а откровенно опасный месседж: Москва открыто дает понять, что ее фаворитами на армянском поле были и остаются «карабахцы» вообще и Роберт Седракович в частности. Так что даже с завидными результатами выборов Никол Воваевич явно чувствует себя как на взрывном устройстве, управляемым по прямому проводу из Москвы. Но самое главное, это поздравление Путина еще и показало, что пашиняны, условно говоря, приходят и уходят, особенно если им помогают уйти, а вот отношение Кремля к Армении как к своему «форпосту» не меняется. Да и отрихтовать ситуацию на политическом поле Армении не сказать чтобы непосильная задача для Москвы. Но отыгрывать обратно политические уступки в таком вопросе, как государственный суверенитет, будет уже куда труднее, если вообще возможно.

Наконец, несмотря на оптимистичные ожидания и прогнозы, реальных сдвигов не заметны. В Ереване, как и в первые послереволюционные недели, вновь требуют, чтобы Баку вел переговоры не с Армений, а с «самоопределившимися карабахцами». Которые не желают и слышать ни о каком выводе войск.

В самом деле, излишне напоминать: в случае реального продвижения карабахского урегулирования персонам вроде Бако Саакяна придется прощаться и с реальной властью, и с бизнесом, завязанным на грабеже оккупированных территорий. Да, сами они могут заблаговременно перебраться в тот же Ереван, если не в Глендейл, но вот вывезти с собой, к примеру, Зодский рудник уже не получится. Не говоря о такой стороне вопроса, как собственный политический статус.

Но за Саакяна и компанию очень удобно прятаться и ереванцам, которые старательно избегают кардинальных решений, понимая, каким окажется их общественный резонанс, и даже Москве, где не прочь завести Азербайджан в свою сферу влияния, но вот готовы ли ради этого реально подтолкнуть урегулирование, да еще не в пользу своего «форпоста» — большой вопрос. Нелишне вспомнить, как «Грузинская мечта» рассчитывала добиться в обмен на «потепление» в отношениях с РФ «подвижек» в вопросе Сухуми и Цхинвали. Но в Москве ни на какие уступки не пошли. Еще раньше пост президента Молдовы занял лидер местных коммунистов Владимир Воронин. Который тоже решил не мелочиться и обещал завести страну ни много ни мало в союзное государство России и Беларуси, рассчитывая, что за такую цену сможет восстановить контроль над Приднестровьем. Тоже не получилось. И на сей раз, вполне возможно, тоже попытается получить геополитические дивиденды, скажем так, авансом, отложив реальное продвижение в Карабахе «на потом». Или вообще попытавшись свести все к сценарию, который открыто излагал в Ереване советник Путина Сергей Глазьев: решение конфликта — это членство и Армении, и Азербайджана в ЕАЭС, где не будет никаких границ.

Вопрос в том, стоит ли принимать участие в такого рода геополитических играх с Россией, которая не выполняет даже подписанных по всем правилам межгосударственных договоров.

Нурани, политический обозреватель Minval.az.

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