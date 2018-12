Уличный художник Бэнкси подтвердил, что является автором граффити, которое появилось на одной из улиц британского города Порт-Толбот. Он опубликовал видео у себя в инстаграме, передает RTVİ.

Бэнкси сделал подпись к посту: «С праздниками». Возможно, это не только поздравление, но и название его новой работы.

Рисунок появился на углу одного из гаражей. С одной стороны изображен мальчик с санками, который ловит на язык, как сначала кажется, падающий снег. С другой стороны Бэнкси нарисовал помойку, в которой разведен костер, из-за чего становится ясно, что ребенок на самом деле ловит пепел.

На фоне видео в инстаграме играет рождественская песня Little Snowflake («Маленькая снежинка»).

Граффити обнаружил владелец гаража, сталевар Иэн Льюис. Он рассказал, что теперь там толпятся фанаты Бэнкси. Местные власти даже установили у рисунка заграждение.

Is this a #Banksy in Port Talbot? pic.twitter.com/nhKkvyOKFB

— Huw Thomas (@huwthomas) 19 декабря 2018 г.