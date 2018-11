В результате стрельбы в баре в Южной Калифорнии погибли 12 человек, сообщает CNN со ссылкой на данные полиции.

Еще 12 человек пострадали. Мужчина, который открыл стрельбу, найден мертвым.

Среди погибших оказался полицейский, который приехал в бар после начала стрельбы. Он умер от ран в больнице.

***

Полиция города Таузенд-Окс в Калифорнии получила сообщение о том, что неизвестный открыл огонь по толпе в баре Borderline Bar & Grill.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Los Angeles Times, шесть человек пострадали, есть жертвы, но их число не уточняется. Было произведено как минимум 30 выстрелов.

Полиция призвала избегать место происшествия. Нападавший до сих пор не задержан.

Пожарная служба округа Вентура в своем Twitter подтвердила, что в настоящий момент правоохранительные органы и спасатели работают на месте стрельбы.

Scene near the #Borderline country and western bar in #ThousandOaks where a shooting incident with multiple victims is reported. Sheriff’s deputies say “active shooter” still in the area. pic.twitter.com/C2HNeqRel4

— Mike Harris (@Mike___Harris) 8 ноября 2018 г.