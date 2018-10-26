Исследователи демографических проблем Европы неожиданно открыли следующий факт: во главе многих европейских стран стоят бездетные лидеры. Это:

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, британский премьер Тереза Мэй, итальянский премьер Паоло Джентилони, шотландский премьер Никола Стерджен, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, премьер-министр Шотландии Николя Стуржеон.

Таким образом, неожиданно выясняется, что непропорционально большое число людей, принимающих решение о будущем Европы, не имеет прямой личной заинтересованности в этом будущем.

Невольно напрашивается историческая параллель: у Адольфа Гитлера, утопившего Европу в крови, не было детей. Не было детей и у В.И. Ленина, развязавшего гражданскую бойню в России. Возможно, совпадение? Возможно. Но вполне вероятно, что и закономерность.

По мнению многих, политика европейских стран, возглавляемых бездетными лидерами, сама по себе является показателем тирании и милитаризма. И вполне вероятно, что все эти факты и являются той самой исторической закономерностью, о которой идет речь. Хотя, с другой стороны, У Сталина были дети, есть дети у Владимира Путина, так же не было ни одного президента США, у которого не было бы детей. А потому в бездетности лидеров мировых держав следует видеть не «перст Божий», а обычный социальный фактор, переросший в опасную тенденцию.

Хотя, вполне возможно, что лидеры эти представляют глобализм — как образ жизни, когда человек не привязан ни к семье, ни к государству, ни к культуре.

Шокирующие данные

В пошлом году в интернете распространился исследовательский доклад, профинансированный «No Kids, No Problem!». По мнению ученых, главный тревожный символом низкого уровня рождаемости в стране – это бездетный лидер Германии Ангела Меркель.

И неспроста. Согласно исследованию, треть немецких женщин не родили сами ни одного ребенка, в связи с чем министр обороны Германии, Урсула фон дер Ляйен, заявила о том, что если рождаемость не вырастет, страна вполне может прекратить свое существование.

В целом, прогнозы по рождаемости в Европе отнюдь не радостные. Так, в свою очередь, авторитетное агентство Institut National d’Études Demographiques провело исследование, которое показало: четвертая часть европейских женщин, родившихся в 1970-е годы, вероятно, останутся бездетными.

В Англии, где у руля власти стоит бездетная Тереза Мэй, каждая девятая женщина, родившаяся в 1940 году, в возрасте 45 лет не имела детей. Что касается тех, кто родился в 1967 году, то тут речь идет о каждой пятой, пишут авторы исследования. Для воспроизводства нации необходимо, чтобы на каждую женщину приходилось 2,1 ребенка, но ни одна нация в Европе этого показателя, как правило, не достигает. И если рождаемость не возрастет в разы, то население Европы в следующие 40 лет – согласно данным доклада ООН — уменьшится на 100 миллионов человек (причем, одна только Германия потеряет как минимум 20 миллионов).

Яна Мадатова

Minval.az