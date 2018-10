Вооруженные силы США промахнулись при сбросе бронеавтомобиля «Хамви» с военно-транспортного самолета C-17.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Military.com, в ходе тестирования новой платформы десантирования тяжелой техники военные «уронили» броневик на минуту раньше положенного на расстоянии около полутора километров от зоны выброски. В результате «Хамви» приземлился в сельской местности.

Как сообщает военный портал, в результате инцидента никто не пострадал, частная собственность не повреждена. Идет расследование причины происшествия.

В апреле 2016 года произошел похожий инцидент с участием американских десантников. На учениях 173-й воздушно-десантной бригады США на базе Хохенфельс в Германии разбились три бронеавтомобиля «Хамви» после того, как они сорвались с десантной платформы.

This Is The View From a Humvee Being Dropped From a Military Plane…

BUT One Was Accidentally Dropped In a North Carolina Neighborhood This Week.

No One Was Hurt.#HeadsUp#Humveepic.twitter.com/2CTMwU27M3

— ~Marietta 🎃 (@MariettaPosts) 25 октября 2018 г.