Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в среду в МИД Азербайджана на встречу с министром Эльмаром Мамедъяровым, сообщает «Минвал».

Minister #ElmarMammadyarov is welcoming @AmbJohnBolton, Assistant to the US President for National Security Affairs pic.twitter.com/ScM2UCU9qO

