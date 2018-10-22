«Очень часто представители международного сообщества или на разных переговорах мне задают вопрос о том, готова ли Армения к компромиссам. Я обычно даю следующий ответ на этот вопрос: «А готов ли Азербайджан к компромиссам?» Я не считаю, что Армения должна первой ответить на этот вопрос, и почему-то, после избрания на пост премьер-министра Армении, я чувствую, что существует такая логика, что не знаю, кто и где решил, что первой на этот вопрос должна ответить Армения. Армения не собирается первой отвечать на этот вопрос». Об этом заявил и.о. премьер-министра страны-агрессора — Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины в посольстве в Ливане в Ереване.

По его словам, ответ на данный вопрос должен быть «синхронным». Говоря о рамках урегулирования конфликта, он отметил, что «с трудом может представить» решение вопроса без уточнения статуса Карабаха.

«Это факт, который мы подчеркиваем во всех своих выступлениях: безопасность и статус «Арцаха» (название самопровозглашенного сепаратистского режима в Карабахе, здесь и далее кавычки наши – прим. «Минвала») являются краеугольным камнем для урегулирования конфликта. Иногда придается такой оттенок, что создается впечатление, что кто-то думает, что в Армении может быть такое правительство, которое думает, что может тайно решить проблему «Арцаха». В последние двадцать лет это постоянно муссируется. Как может какая-либо власть, даже худшее правительство с плохими намерениями, тайно решить карабахский вопрос? Я предлагаю вообще отказаться от этого дискурса. Однажды я сказал, и я говорю об этом во время переговоров, что если будет какой-либо вариант урегулирования конфликта и я сам буду убежден, что это хороший вариант, то я представлю его нашему народу в Армении и диаспоре, и народ решит, хочет ли такого варианта или нет. Я предлагаю полностью исключить теорию заговора в контексте урегулирования карабахского конфликта. Такого не может быть априори, потому что эту проблему невозможно решить втайне.

И следующее: я говорю об Армении и диаспоре, но самым важным, решающим фактором является позиция правительства «Арцаха» и «арцахского» народа по этому вопросу. Даже если Армения и диаспора скажут, что это хороший вариант, а народ «Арцаха» скажет, что это плохой вариант, значит, это плохой вариант. Народ «Арцаха» имеет решающий голос в этом вопросе, и мнение «арцахского» народа и «властей Арцаха» имеет решающее значение для урегулирования вопроса. Это не может означать, что мы каким-либо образом отвергаем переговоры, но мы говорим, что это общенациональная проблема, которую мы должны решать вместе. Исключено, чтобы отдельно взятая власть, даже с самой сильной поддержкой народа, смогла решить эту проблему окольным путем. Если даже в какой-то момент попытается, то за одну минуту потеряет все доверие. Это очевидно, и здесь мы должны быть предельно четкими», — отметил Пашинян.

Minval.az