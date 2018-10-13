Минюст Эстонии объяснил, почему комиссия по оценке ущерба от «советской оккупации» продолжит свою работу, несмотря на позицию главы МИД страны Свена Миксера.

Как передает РИА Новости, глава комиссии, историк Тоомас Хийо считает, что Таллин не может отказаться от изучения нанесенного ущерба и предъявления требований о компенсации.

«Международное право позволяет нам предъявлять требования о компенсации за потери, связанные с оккупацией, и в прошлом это сделали несколько государств. Советский Союз оккупировал Эстонию в 1940 году, и оккупационная власть несет ответственность за время оккупации. Отказ от возмещения ущерба может считаться признанием добровольного присоединения к Советскому Союзу», — цитирует Хийо пресс-служба эстонского Минюста.

Глава комиссии добавил, что в случае отказа от требований компенсации ущерба «будут забыты десятки тысяч граждан, ставших жертвами советской власти, и будет признана бессмысленность и ненужность деятельности тех, кто боролся против оккупационной власти».

Министр иностранных дел Эстонии ранее заявил, что не считает разумным требовать от России компенсации за ущерб от так называемой «советской оккупации». Он добавил, что подобные инициативы не находят понимания у партнеров Таллина.

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