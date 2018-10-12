Турецкий суд постановил освободить американского пастора Эндрю Брансона из-под домашнего ареста, приговорив его к трем годам тюрьмы. Однако тюремное наказание Брансон отбывать не будет, так как, находясь под стражей, он уже отбыл этот срок, сообщает Reuters.

В ходе заседания были повторно заслушаны показания свидетелей. При этом трое, ранее выступавших против Брансона, на нынешних слушаниях поменяли свои показания. Это повлияло на исход дела, хотя прокурор и настаивал на 10 годах тюремного заключения. Сам Брансон в своем последнем слове снова заявил о своей невиновности. «Я люблю Турцию и хочу быть оправданным», — сказал он.

Решение суда означает, что теперь Брансон сможет покинуть территорию Турции.

Освобождение Брансона уже прокомментировал президент США Дональд Трамп. В своем Twitter он отметил, что США проделали очень большую работу в связи с делом Брансона.

Working very hard on Pastor Brunson! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 октября 2018 г.



Чтобы заставить Турцию освободить священника, Госдепартамент США ​наложил санкции на министра юстиции Абдулхамида Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу в правительстве Эрдогана, назвав именно их назвали виновниками ареста американца. После этого президент США Дональд Трамп также одобрил резкое увеличение тарифов на турецкие сталь (50%) и алюминий (20%), заметив, что «отношения США и Турции не являются хорошими». Турецкая лира после этих действий сильно упала, что вызвало в Турции экономический кризис.

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