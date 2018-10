Пользователей Сети привлек странный снимок 1943 года, на котором запечатлен мужчина со «смартфоном» в руках. Фотографию опубликовал Стюарт Хамфрис, который занимается колоризацией черно-белых роликов и снимков. Об этом пишет The Sun.

На снимке запечатлены британские рабочие, которые отдыхают на пляже. При этом в центре стоит мужчина с неизвестным предметом в руках, который держит, как смартфон.

Положение руки мужчины, а также его пристальный взгляд, выглядят так же, как у пользователей гаджетов.

Er… is it just me or is this guy checking his phone… in the 1950s. 🤔 pic.twitter.com/aUKuFGBQMf

— South London History (@SouthHistory) 1 октября 2018 г.