В воскресенье, 7 октября, состоялся визит российских женщин в рамках инициативы супруги премьер-министра Армении Анны Акопян «Женщины во имя мира» в оккупированный Нагорный Карабах.

По информации армянских СМИ, «российские писательницы, общественные деятели, публицисты, руководители общественных фондов и крупных гуманитарных проектов посетили передовую линию соприкосновения войск сепаратистов и Азербайджана, где выступили с призывом к миру к сторонам карабахского конфликта». Россиянок также принял лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян.

Среди посетивших оккупированные территории Азербайджана россиянок были учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер, писательница Людмила Улицкая, лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова.

В своем выступлении супруга премьер-министра Армении отметила, что «в начале инициативы она не представляла, что ее станет возможно реализовать, учитывая сколько препятствий есть на ее пути». Она призвала российских женщин также посетить Азербайджан и выступить с тем же посланием мира по ту сторону линии соприкосновения.

Накануне азербайджанский МИД заявил, что посольство Азербайджана в Москве проведет консультации с МИД России с целью пресечь визит российских женщин в оккупированный Нагорный Карабах.

«Такие инициативы, прежде всего, попытки под вывеской «гуманитарной миссии» нацелены подвигнуть группу женщин из Российской Федерации к совершению визита на оккупированные территории Азербайджана. Это не согласуется с мандатом России как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, не служит урегулированию конфликта и не соответствует духу состоявшегося в Душанбе разговора между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Этот вопрос будет поднят посольством Азербайджана в Москве перед МИД России», — отмечала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Minval.az