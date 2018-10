Глава Минобороны Нидерландов заявил, что сотрудники российского ГРУ пытались получить информацию из международного расследования о крушении малазийского «Боинга» над Донбассом.

«Мы знали, что российские разведслужбы были заинтересованы в этом расследовании и приняли соответствующие меры», — цитирует ее министр обороны . Она добавила, что власти Нидерландов по-прежнему относятся к этому настороженно.

Четырех россиян выслали из Нидерландов в апреле 2018 года. Власти страны сообщили, что подозреваемые пытались организовать кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия.

The IDs of the four GRU operatives tracked by the Dutch in relation to an attempted hack of the OPCW. Surprisingly, possibly not the worst GRU agents in the world. pic.twitter.com/DCO09iDkIn

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) 4 октября 2018 г.