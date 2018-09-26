Премьер-министр Армении Никол Пашинян на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке решил ввести мировое сообщество в заблуждение, выступив с абсурдными заявлениями по Карабаху и обвинениями в адрес официального Баку.

«Азербайджану необходимо вести переговоры с Нагорным Карабахом, в противном случае Баку нужны лишь территории, а не люди Карабаха», -сказал премьер-министр страны-агрессора — Армении Никол Пашинян.

По его словам, Армения будет продолжать свое «конструктивное» участие в мирном урегулировании конфликта в формате Минской группы ОБСЕ.

«Азербайджан должен изменить свое неуважительное отношение к переговорам, должен полностью отказаться от идеи любого военного решения и выполнить все предыдущие соглашения. Азербайджан по любому поводу заявляет, что Карабах должен быть частью его территории. В то же время он заявляет, что не будет вести переговоры с Нагорным Карабахом», — продолжил он.

«Вполне возможно, что руководство Азербайджана заинтересовано не в людях, а в территории. Таким образом, становится ясно, что намерение азербайджанских властей состоит в том, чтобы очистить Карабах от армян, как это произошло в Нахичеване», — продолжил Пашинян.

По его словам, «именно такое отношение Баку дает Нагорному Карабаху право говорить, что формирование части Азербайджана означало бы полное уничтожение населения Карабаха».

Пашинян далее отметил, что именно «поэтому Карабах не должен быть частью Азербайджана, если никто не хочет допускать новый геноцид армянского народа».

О том, почему официальный Ереван не выполняет четыре резолюции Совбеза ООН, требующие незамедлительного вывода армянских военных с оккупированных территорий Азербайджана, нарушает международное право и продолжает оккупационную политику, армянский премьер говорить не стал.

Minval.az