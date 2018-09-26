Соединенные Штаты не позволят Ирану блокировать Ормузский пролив и считают, что Тегеран не может претендовать на эксклюзивные права на это водное пространство.

Как передает ТАСС, об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на конференции лоббистской НКО «Объединение против ядерного Ирана» (United Against Nuclear Iran).

«На сегодняшний день иранские корабли притесняют [корабли других стран] в международных водах на основаниях, нарушающих международное право», — сказал Помпео, выступление которого транслировала организация.

«Если иранский режим считает, что Ормузский пролив целиком принадлежит им, то они могут поставить свой последний риал на то, что США никогда этого не допустят», — заявил глава Госдепа.

В понедельник президент Ирана Хасан Роухани в интервью американскому телеканалу NBC не исключил, что Тегеран может перекрыть Ормузский пролив, если США продолжат санкционную политику в отношении его страны.

Помпео также предупредил, что США ответят Ирану в случае атак на американские интересы в Ираке со стороны шиитских вооруженных группировок, поддерживаемых Тегераном.

«Лишь несколько недель назад поддерживаемые Ираном военизированные группировки в Ираке совершили… ракетную атаку на комплекс посольства США в Багдаде и американское консульство в Басре. Иран не остановил эти нападения, совершенные сторонниками, которых он поддерживал, финансировал и готовил, а также вооруженными группировками, которых он снабдил оружием. США привлекут режим в Тегеране к ответственности за любую атаку, которая приведет к ранениям наших граждан или ущербу для наших объектов. Америка ответит быстро и решительно… и мы ответим источнику атак на американские интересы», — заявил руководитель внешнеполитического ведомства, выступление которого транслировала организация.

Ракетному обстрелу генеральное консульство США в Басре подверглось 8 сентября. За день до этого был совершен минометный обстрел особо охраняемой «зеленой зоны» в центре Багдада, в которой расположены правительственные учреждения и иностранные дипломатические миссии. По имеющимся данным, там тогда разорвалось три минометных снаряда, пострадавших не было.

Minval.az