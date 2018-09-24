Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что вскоре предоставит автокефалию Украине.

Такое заявление Варфоломей сделал после воскресной службы в храме Святого Фоки Месахору в Стамбуле, обращаясь к генконсулу Украины в Стамбуле Александру Гаману.

Обращаясь вначале к чешскому богослову, присутствовавшему на литургии, Варфоломей сказал, что церковь Чехии и Словакии — новейшая из автокефальных церквей, Константинопольский патриархат провозгласил ее автокефалию (административную независимость от других церквей) в 1998 году, и сейчас она находится «под любовью и защитой нашего патриархата».

«Сейчас настал черед Украины, которая получит статус автокефалии через недолгое время, я надеюсь, несмотря на существующие противодействия, и это будет, потому что это ее право», — сказал Вселенский патриарх, которого цитирует РИА Новости.

Он добавил, что Киев имеет право на получение подобного статуса. Кроме того, Варфоломей напомнил, что автокефалию предоставляли всем новым православным церквям — начиная с России в XVI веке и заканчивая церковью Чехии и Словакии.

Патриарх подчеркнул, что Константинопольскую православную церковь не пугают угрозы, но не пояснил, о каких угрозах идет речь.

«Недавно я сказал в проповеди, что Вселенский патриархат не угрожает, не боится угроз, но неуклонно выполняет по святым канонам свою миссию», — продолжил он.

Варфоломей заявил, что эти права были даны Вселенскими соборами и будут исполнены «в случае с Украиной и где еще понадобится».

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