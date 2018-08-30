Власти США не исключили введения санкционных мер в отношении Индии в случае приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Как передает ТАСС, об этом в среду заявил помощник главы Пентагона по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шривер во время выступления в фонде Карнеги.

«Мы признаем историческую связь [Индии] с Россией, но мы хотим говорить с Индией не о прошлом, а о будущем. Глядя на будущее России: это не та страна, с которой хотелось бы иметь отношения в долгосрочной перспективе», — утверждает он. «Мы будем серьезно обеспокоены, если Индия приобретет у России системы и продолжит сотрудничество, — заявил Шривер. — Я не могу сказать, что конкретно произойдет, если Индия продолжит покупку».

Он также выразил неуверенность в том, что для Индии будет сделано исключение в вопросе санкций из-за покупки С-400. «Мы готовы к переговорам с Индией об их обороне и альтернативах. Я могу сказать, что мы хотели бы начать эти переговоры с Индией», — заявил он в ответ на вопрос о готовности США предложить индийской стороне приобрести другие системы.

Ранее индийская пресса сообщила, что Москва и Нью-Дели в мае согласовали условия поставки ЗРС С-400 на сумму $6 млрд. Вашингтон выступил против этой сделки, однако Индия тогда заявила, что не намерена отказываться от закупок российской ЗРС.

CAATSA — это закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», подписанный президентом Дональдом Трампом летом 2017 года и вводящий различные дополнительные ограничительные меры против России, Ирана и КНДР. Он предусматривает применение американских рестрикций против третьих стран, сотрудничающих с оборонным и разведывательным секторами России.

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