Сведения о российском гиперзвуковом оружии передавались западным спецслужбам, возбуждено уголовное дело о госизмене, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. ​В Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш) проводятся обыски.

«Коммерсантъ» называет имя сотрудника Объединенной ракетно-космической корпорации, с которым может быть связана утечка данных — это директор исследовательско-аналитического центра ОРКК Дмитрий Пайсон. «Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт», — рассказал собеседник издания. В его кабинете в институте проводится обыск. В королевском ЦНИИМаше обыски проводятся в кабинетах сотрудников института.

Информацию об обысках подтвердил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» (владельца ОРКК) Владимир Устименко. «Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин дал указание нашей службе безопасности оказывать максимальную поддержку следственным органам», — рассказал он. Информация о гиперзвуковом оружии, по данным «Коммерсанта», передавалась западным спецслужбам. Им оказались доступны наработки российских оружейников с грифом «Совершенно секретно».

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