В соцсетях задумались о воспоминаниях нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с 1995 по 2025 год.

1995 год: «Иран находится всего в нескольких неделях от создания ядерной бомбы».

2006 год: «Иран находится всего в нескольких днях от создания ядерной бомбы».

2012 год: «Иран находится всего в нескольких неделях от создания ядерной бомбы».

2015 год: «Иран находится всего в нескольких днях от создания ядерной бомбы».

2018 год: «Иран находится всего в нескольких неделях от создания ядерной бомбы».

2025 год: «Иран находится всего в нескольких днях от создания ядерной бомбы».