Смерть Хаменеи, антиамериканские протесты и пустой Дубай — о чём прямо сейчас пишут иностранные СМИ:

Al Jazeera со ссылкой на экспертов: война с Ираном не вписывается в политическую концепцию Трампа и идет вразрез с его обещаниями избирателям. Нынешняя кампания, играет на руку исключительно Биньямину Нетаньяху.

Действия Трампа выходят за рамки попытки сменить руководство страны — речь идет о стремлении полностью ликвидировать существующий в Иране режим, считают в CNN.

Агентство Bloomberg предупреждает, что удары по иранской территории могут стать точкой невозврата для Трампа. Из-за угрозы затяжного конфликта на всем Ближнем Востоке и резкого подорожания нефти и газа.

CNN, но уже со ссылкой на демократа Джека Рида: Белый дом втянул Америку в масштабное столкновение с Ираном, так и не представив общественности веских причин для начала боевых действий. Последствия будут ощущаться еще долго после окончания президентства Трампа.

Гибель Хаменеи может дестабилизировать Иран по нескольким направлениям, сообщает Al Arabiya. Среди вероятных сценариев — жесткая борьба за власть среди элит, гражданские протесты из-за экономического упадка и политического давления, а также фаза острого военного противостояния.