Любопытные новости приходят из Армении. По сообщению правительственных ресурсов, 12 февраля на 102-й военной базе планировалось проведение конференции, посвященной 198-й годовщине Туркманчайского договора. Однако мероприятие не состоялось. Причина — отсутствие участников.

Как говорится, в этой новости прекрасно всё. Конечно, провести конференцию, посвященную историческому договору, — шаг вполне логичный, но если эта конференция планируется не в одном из ереванских университетов и не в «Русском доме», а на российской военной базе, — то как это понимать? Военная база может провести торжественное построение, возложить венок к памятнику Грибоедову, но конференция — это точно «не по профилю». Ну или «не по формату».

Ещё интереснее, что для конференции не набралось участников. Как прекрасно знают в Армении, да и не только в Армении, Гюмри — это наиболее пророссийски настроенный город. Именно здесь, напомним, на местных выборах кандидат от пророссийской оппозиции Вардан Гукасян обошёл кандидата от правящего «Гражданского договора». И не скрывал своих грандиозных политических планов: выдвинуться в качестве кандидата в премьеры, вернуть Армению на пророссийский курс и т. д. Но теперь мэр Гукасян и его заместители — небо в клеточку, и в «демократической Армении» открыто демонстрировать свои пророссийские симпатии, похоже, многие просто не рискуют.

Но самым примечательным, пожалуй, остаётся исторический контекст.

Отношение к этому документу в Азербайджане и в Армении диаметрально противоположное. Туркманчайский договор, подписанный 10 (22) февраля 1828 года, не просто подвёл черту под последней из войн, которые в российской историографии принято именовать «русско-персидскими». Этот договор очень напоминает пакт Риббентропа — Молотова — Россия и Иран делили между собой территории независимых азербайджанских ханств, и соответствующие документы имеются в российском медиа и архивах. Этот договор оставлял за Россией земли Иреванского и Нахчыванского ханств и окончательно закрепил деление Азербайджана на Северный и Южный. Неудивительно, что в Баку, Гяндже, Нахчыване его восприняли как национальную трагедию. Но это было только начало.

Одним из условий Туркманчайского договора, напомним в который уже раз, была и переселенческая программа. Этнических армян из Персии и Османской империи активно переселяли на новообретённые территории Российской империи — то есть на азербайджанские земли Ереванского и Карабахского ханств.

При этом, напомним, эти земли очень мало напоминали прерии Дикого Запада — армян заселяли на земли, у которых уже были хозяева. Но хозяева были мусульманами, а России на границе с Персией и Османской империей был остро необходим христианский форпост. Столь же грандиозные стратегические планы существовали и в отношении Карабаха. Этот горный узел, кроме всего прочего, позволяет контролировать и традиционные торговые пути между Каспийским морем, с одной стороны, и Чёрным и Средиземным — с другой. Очень быстро на этих территориях Николай I попытается создать «Армянскую область», потом будет вынужден её расформировать, но в результате переселенческой политики России армянское присутствие здесь будет расти, а коренное азербайджанское население начнут планомерно выдавливать. Именно эта политика приведёт к тому, что уже в 1918 году на Южном Кавказе появится армянское государство — исторически никаких армянских государств здесь не было. Проще говоря, своим появлением на карте Армения обязана именно Туркманчайскому договору.

Но при этом именно Туркманчайский договор является нешуточной «бомбой» под легенды о «присоединении к России Восточной Армении». Достаточно просто посмотреть, кто подписывал этот договор. Там нет ни одной армянской подписи. И задать вопрос: а куда же делось коренное население Иреванского ханства? Так что особенно ворошить детали Туркманчайского договора для Еревана занятие действительно опасное. Даже если всё происходит за стенами Чёрной крепости в Гюмри, где расположена российская военная база.