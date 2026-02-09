Качественное повышение уровня отношений США с Азербайджаном подразумевает взаимодействие в области безопасности, экономики, энергетики, логистики и высоких технологий. Данному процессу дан успешный старт. В связи с этим Азербайджан посещают различного рода американские делегации, которые заинтересованы в обозначенных направлениях сотрудничества.

Об этом в беседе с Minval Politika сказал глава Центра исследований Южного Кавказа, политолог Фархад Мамедов, комментируя визит в Азербайджан американской делегации во главе с главным вице-президентом Торговой палаты США по международным связям, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси.

«Мы можем констатировать, что со стороны Белого дома в отношении Азербайджана дан “зелёный свет” с тем, чтобы по названным отраслям сотрудничество только набирало обороты. Поэтому визиты представителей Торговой палаты, военных, дипломатов, экспертов в сфере логистики, а также специалистов разного рода участились в Азербайджане. Это прямое доказательство того, что руководство США заинтересовано в сотрудничестве с Азербайджаном», — сказал политолог.

Эксперт также затронул тему влияния намеченного на 11 февраля в Баку визита вице-президента США Джей Ди Вэнса на мирный процесс.

«Стоит подчеркнуть, что мирный процесс между Арменией и Азербайджаном проходит в двустороннем формате, имеет собственную динамику, и только при согласовании двух сторон третьи стороны могут участвовать в тех или иных частях или направлениях общего мирного развития», — отметил собеседник.

При этом он добавил, что данный процесс стремления к миру включает политический диалог, тему безопасности, транспортно-логистическую составляющую, а также экономическую часть.

«США стали местом, где была принята совместная декларация, что послужило результатом политического диалога. Кроме того, США будут принимать участие в реализации проекта TRIPP, а это одно из направлений в транспортно-логистической тематике армяно-азербайджанского мирного процесса», — указал собеседник.

Наряду с этим политолог отметил и некоторые изменения в части контактов на уровне гражданского общества между Баку и Ереваном.

«Подобные визиты, о которых мы говорим, а также награждения лидеров в Абу-Даби создают новые возможности для более широкого вовлечения гражданского общества в мирный процесс. Как известно, уже состоялись визиты в Баку и Ереван представителей гражданского общества, и в самое ближайшее время ожидаются очередные активности в этом направлении — более многочисленные, с расширением числа участников. Всё это будет в самой ближайшей перспективе», — заключил Мамедов.