Германия разделяет стремление США и Израиля «положить конец террористическому режиму Ирана», однако сталкивается с дилеммой в рамках международного права. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает ntv в воскресенье, 1 марта.

«Мы не знаем, сработает ли план достижения изменений внутри страны с помощью военных ударов снаружи», — отметил он.

Мерц сообщил, что во время визита в Вашингтон во вторник, 3 марта, обсудит войну в Иране с президентом США Дональдом Трампом.

При этом канцлер подчеркнул, что сейчас «не время читать нотации партнерам и союзникам».

Глава немецкого правительства также призвал Тегеран немедленно прекратить неизбирательные атаки.