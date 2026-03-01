У президента Дональда Трампа нет планов по крупномасштабному вводу войск в Иран. Об этом сообщил сенатор-республиканец Том Коттон.

Ожидается «длительная воздушная и морская кампания», цель которой — сломать ядерные амбиции Ирана и уничтожить его ракетный арсенал.

Размещение американских войск на территории страны не планируется, за исключением необычных обстоятельств, например поисково-спасательных операций.

Приоритетной целью остаётся уничтожение ракетного потенциала Тегерана, при этом американские силы продолжат наносить удары по высшему руководству Ирана, включая аятолл.