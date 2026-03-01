Все пограничные подразделения Турции в связи с ситуацией в регионе приведены в состояние повышенной готовности и в режиме реального времени отслеживают происходящие события. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи на совещании по вопросам безопасности, состоявшемся в министерстве.

Отмечается, что на встрече, посвящённой пограничной безопасности, было проведено детальное обсуждение развития ситуации в регионе и её глобальных последствий.

«В этом контексте были рассмотрены ключевые вопросы, включая обеспечение пограничной безопасности на самом высоком уровне, дополнительные меры по борьбе с незаконной миграцией, кризисные сценарии и планы действий в чрезвычайных ситуациях, усиление межведомственной координации и наращивание местного потенциала», — говорится в сообщении Министерства внутренних дел Турции, опубликованном в социальной сети X.

Министр подчеркнул, что Турция занимает бескомпромиссную позицию в вопросах пограничной безопасности, общественного порядка и управления миграцией, добавив, что региональные события отслеживаются в режиме реального времени, а все подразделения находятся в состоянии высокой готовности и продолжают выполнять возложенные на них задачи.

В заседании также приняли участие руководители основных силовых структур.