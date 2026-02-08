Военные РФ пытаются наладить схему оформления терминалов спутниковой связи Starlink через украинские ЦНАП, предлагая вознаграждение тем, кто согласится зарегистрировать оборудование на свое имя. Об этом в Facebook сообщил военный эксперт, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.

По его словам, после того как компания SpaceX начала блокировать терминалы Starlink, не входящие в «белый список», ситуация для российской армии на фронте значительно ухудшилась: нарушено управление войсками, а на отдельных участках приостановлены штурмовые действия.

В связи с этим, как заявляет эксперт, военные РФ могут пытаться обходить ограничения. По его словам, доступ к Starlink для них критически важен, поэтому развернута целая сеть по поиску людей, готовых оформить терминалы за вознаграждение. Размер выплат, по его данным, составляет около 10 тыс. гривен.

Бескрестнов также предупредил, что такие действия могут повлечь тяжелую уголовную ответственность. «Мы сверим номера Starlink у врага с данными ЦНАП, и любители легких денег могут получить 15 лет или пожизненное заключение, если этот Starlink станет причиной гибели людей», — подчеркнул он.