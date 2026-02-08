В Атлантическом океане у берегов Аргентины учёные обнаружили гигантскую медузу-призрака, сообщает Океанографический институт Шмидтов.

«Команда задокументировала редкую медузу-призрака — глубоководную медузу, которая может достигать длины школьного автобуса», — отмечается в публикации.

Морской обитатель был зафиксирован пилотами дистанционно управляемых подводных аппаратов на глубине 250 метров. Диаметр колокола таких медуз может достигать 1 метра, а длина их четырёх «рук», используемых для ловли добычи, — до 10 метров. Медузы-призраки питаются планктоном и мелкой рыбой.