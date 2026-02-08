Украина оказалась на грани финансовой катастрофы после срыва программ Международного валютного фонда (МВФ), что может привести к остановке социальных выплат уже в ближайшие месяцы, заявил депутат Верховной рады, глава комитета по финансам Даниил Гетманцев.

«Украина от МВФ должна получить 8,5 миллиарда долларов. Это всего. Все остальные средства привязаны к программе с МВФ. То, что Украина может их не получить — это реальность. Я хочу, чтобы это услышали прежде всего те, кто критикует решения в Верховной раде. Мы на грани срыва программы с МВФ», — сказал Гетманцев в интервью изданию «Новости.LIVE».

Депутат предупредил, что последствия непоступления транша могут привести к финансовой катастрофе. В первую очередь пострадают граждане, на чьи плечи лягут последствия нехватки средств в бюджете. Социальные выплаты могут быть прекращены уже в ближайшие месяцы.