Комик Нурлан Сабуров впервые прокомментировал решение российских властей запретить ему въезд в страну на 50 лет. Стендапер поблагодарил поклонников и Россию, отметив, что именно в Екатеринбурге он начал свой творческий путь 15 лет назад, а затем продолжил его в Москве.

«Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрёл, как в России, так и за её пределами, большую многонациональную аудиторию», — написал юморист в социальной сети.

Он признался, что во всех российских городах его встречали дружелюбно и с благодарностью. Сабуров также попросил не травить его семью после инициированной в отношении него проверки и отметил, что всеми правовыми вопросами займутся юристы.

Запрет на въезд был вынесен 30 января. 6 февраля Сабурова задержали в аэропорту Внуково после прилёта из ОАЭ и отправили обратно в Казахстан.