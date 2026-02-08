В материалах по делу скандального миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинённого в секс-торговле, упоминается имя Духовного лидера последователей тибетского буддизма Далай-ламы XIV Тензина Гьяцо. Однако он никогда не встречался с финансистом и не поддерживал с ним контакты. Об этом сообщается на официальном сайте Далай-ламы.

«В некоторых недавних публикациях СМИ и социальных сетей, касающихся дела Эпштейна, предпринимаются попытки связать его святейшество Далай-ламу с Джеффри Эпштейном. Мы можем однозначно подтвердить, что его святейшество никогда не встречался с Эпштейном и не давал разрешения на встречи от своего имени», — говорится в заявлении.

Комментарии были опубликованы после появления в СМИ информации о том, что имя Далай-ламы встречается около 169 раз в файлах Эпштейна, обнародованных Минюстом США. Однако в материалах дела нет подтверждения того, что встреча могла состояться, хотя миллиардер якобы пытался её организовать.