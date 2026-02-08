Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что наиболее активными сторонниками запрета социальных сетей для подростков являются политики с низким уровнем общественного одобрения. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, к числу таких политиков относятся президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Испании Педро Санчес.

Дуров отметил, что именно эти лидеры чаще других выступают за ограничения для подростков и за борьбу с так называемой дезинформацией.

«Чиновники с самым низким рейтингом одобрения — самые ярые сторонники запрета соцсетей для подростков», — написал он, комментируя публикацию с рейтингом неодобрения мировых лидеров, в котором первые места занимают руководители Франции, Великобритании, Германии и Испании.