В Южной Африке загадочно пропала 71-летняя туристка из Великобритании Лорна Максорли. Следователи подозревают, что женщину могли похитить, убить и использовать её тело для проведения колдовских обрядов, сообщает The Metro.

Максорли и её спутник Леон Проберт приехали в ЮАР в сентябре прошлого года. Во время прогулки по туристическим тропам Проберт решил вернуться, а Максорли осталась любоваться озером. После этого связь с британкой была потеряна.

Полиция опросила местных жителей, которые видели туристку и общались с ней. Пенсионерка интересовалась маршрутом и боялась заблудиться. По сигналу Проберта поиски начали через полчаса после того, как женщина не вернулась в отель.

Следствие предполагает, что Максорли могли убить во время традиционного колдовского обряда «Мути», известного в Африке. В ЮАР не раз фиксировались случаи, когда так называемые целители использовали части человеческого тела для приготовления магических препаратов, которые затем продаются на местных рынках, один из которых находился рядом с отелем, где проживала британка.