Азербайджан, Грузия, Германия, Черногория, Северная Македония и Греция экстрадировали в Турцию 16 человек, находившихся в международном розыске по «красному уведомлению» Интерпола.
Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети X.
По его словам, экстрадированные лица обвиняются в умышленном убийстве, покушении на убийство, торговле наркотиками, кражах и мошенничестве.
“15 SUÇLUYU DAHA ÜLKEMİZE GETİRDİK”
🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız 9,
❌ Ulusal Seviyede Aradığımız yurdışındaki 6 Suçluyu,
GÜRCİSTAN(6), ALMANYA(4), KARADAĞ(2), AZERBAYCAN, KUZEY MAKEDONYA ve YUNANİSTAN’dan Ülkemize Getirdik.
🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız;
-“Tasarlayarak… pic.twitter.com/PuknRv0plm
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 8, 2026