Иранское агентство Tasnim опубликовало план ответных действий Тегерана в случае американо-израильской атаки.

В первые часы предполагаются массированные ракетные и дроновые удары по американским базам на Ближнем Востоке, параллельный запуск кибератак, а также морские атаки на корабли США с использованием малых катеров, ракет и торпед.

Отдельный блок мер касается экономики и судоходства: Иран намерен перекрыть Ормузский пролив, что, по оценке источника, спровоцирует резкий рост мировых цен на нефть, а также препятствовать проходу судов США, Великобритании, Франции и Германии. Дополнительно предусматривается активизация иранских прокси по всему Ближнему Востоку.