Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Абу-Даби 4 февраля приветствовали достигнутый прогресс в реализации итогов Вашингтонского саммита мира, состоявшегося при посредничестве и участии президента США Дональда Трампа. Они подчеркнули важность сохранения позитивной динамики в продвижении процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на двусторонней основе.

Стороны отметили, что оба общества на практике видят преимущества мира. Они выразили удовлетворение началом двусторонней торговли, продолжением экспорта нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также транзитом зерна и других товаров в Армению из третьих стран через территорию Азербайджана. Стороны договорились продолжить изучение возможностей расширения двусторонней торговли и экономического сотрудничества.

Кроме того, они приветствовали взаимные визиты представителей гражданского общества и согласились с необходимостью расширения мер по укреплению доверия.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян также обсудили реализацию проекта TRIPP и других проектов в сфере коммуникаций и связности.

Президент Азербайджана и премьер-министр Армении вновь подтвердили готовность продолжать усилия по дальнейшему укреплению мира и стабильности между двумя странами и договорились поддерживать контакты в целях содействия двустороннему процессу нормализации.